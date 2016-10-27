Петербургские банки планируют сокращать персонал

О сокращении примерно 4000 человек до конца года сообщили 35 петербургских работодателей, среди них много банков, сообщила замдиректора Центра занятости населения Петербурга Елена Соколовская. По ее словам, о сокращении 155 человек сообщил Сбербанк, 224 – «ВТБ 24», о таких намерениях оповестили и банки, оставшиеся без лицензий. Речь не обязательно идет о сокращении, часто сотрудники сохраняют работу или переводятся на другие должности, добавляет она.

«ВТБ 24» в рамках стандартной процедуры действительно предупреждал службу занятости Петербурга о возможном сокращении персонала, но эти планы не были реализованы, сообщил пресс-секретарь «ВТБ 24» по СЗФО Иван Макаров. В течение всего 2016 года банк проводит плановую оптимизацию численности персонала в рамках программы повышения операционной эффективности сети продаж, работникам предлагаются другие вакансии, говорит он. В петербургском филиале банка работает 2000 человек, прогнозируемое суммарное сокращение в 2016 г. составит менее 3% от общей численности, отмечает Макаров. Пресс-служба Сбербанка не ответила на запрос «Ведомостей».

Северо-Западный региональный центр Райффайзенбанка в ближайшие три месяца откроет два отделения и наберет еще 20 новых сотрудников, кроме того, он планирует набрать 25 человек в ипотечный центр, отделы зарплатных проектов и малого бизнеса, передал через пресс-службу директор Северо-Западного регионального центра Райффайзенбанка Андрей Почеснев. По его словам, это связано с планами банка в горизонте трех лет увеличить количество клиентов розничного сегмента на 30–50%.

«Мы сменили треть персонала в банке «Александровский» и продолжаем точечно набирать сотрудников, хотя в целом количество персонала сокращается», – говорит предправления банка Евгений Лотвинов. В январе этого года он стал совладельцем «Александровского». По его словам, на рынок труда по разным причинам вышло немало специалистов разного уровня, но устроиться им сложно, банки мало набирают персонал.

Не до кассы Заметно снизился интерес к специалистам по кассовым операциям (-35% вакансий), хотя они по-прежнему наиболее популярны у работодателей (31% вакансий всей сферы бухгалтерии и финансов), сообщила пресс-служба Superjob.ru. С начала года число вакансий в банковской сфере в Петербурге выросло на 11%, оценивает представитель портала.

Персонал оптимизировали многие банки, некоторые – еще в 2015 г., говорит директор центра «Кадровый ресурс» Ассоциации банков Северо-Запада Юлия Беспалова. Сокращали от 5 до 15% персонала. Кроме того, из-за отзыва лицензий в 2016 г. работы лишились около 2500 банковских сотрудников, оценивает Беспалова. В 2016 г. отозваны лицензии у Турбобанка, Банкирского дома, Констанс-банка, банков «Финансовый капитал» и «Тетраполис», областных Выборг-банка и Рускобанка, а также федеральных банков с офисами в Петербурге.

По информации банка данных заработных плат HeadHunter, более половины работодателей, занятых в финансовом секторе, не планируют изменять численность персонала, о равномерном сокращении работников заявили 28% опрошенных, обычно численность уменьшается не больше чем на 10%, говорит Юлия Сахарова, директор по Северо-Западу HeadHunter.

На финансовом рынке наблюдается как укрепление ряда направлений (фронт-офиса, оценки рисков, противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма), так и оптимизация бэк-офисных функций, говорит Анна Шаверина, руководитель группы консультантов по подбору персонала «Анкор FinTech». По ее словам, несмотря на регулярные заявления банков о грядущих сокращениях, они по-прежнему остро нуждаются в специалистах по продажам. В частности, в рознице высока конкуренция за менеджеров по работе с состоятельными клиентами, а в корпоративном блоке особую ценность представляют менеджеры, способные привлекать бизнес на комиссионные продукты, замечает она. Параллельно есть тенденция оптимизировать бэк-офисные подразделения с вынесением операционных и непрофильных функций в другие города, отмечает Шаверина. Банки набирают клиентщиков на работу с юрлицами, специалистов по работе с проблемной задолженностью и залогами, а также сотрудников на освободившиеся места, в том числе «декретные» (в некоторых банках их число удвоилось), говорит Беспалова.

Спрос на линейный персонал – операционистов, кассиров, специалистов по картам – всегда высокий, отмечает директор консалтинговой компании HR bp Андрей Щербаков. По его словам, уровень зарплат в этом сегменте не превышает 50 000 руб. в месяц, средняя зарплата – 35 000 руб. Количество кандидатов с учетом оптимизации всех банков, конечно, растет, но это не те кандидаты, которые востребованы на рынке труда, считает Щербаков. По его словам, банки оптимизируют сотрудников, которые получают выше рынка и менее загружены.

Рынок предлагает зарплаты меньше ожиданий кандидатов, говорит Щербаков. У менеджеров высшего и среднего звена часто завышены ожидания, они рассчитывают получать столько же, сколько на прежнем месте работы, но работодатели уже понимают, когда сотрудник переоценен, подтверждает Лотвинов. Хотя на рынке есть вакантные позиции, HR-менеджеры отмечают дефицит квалифицированного персонала, а интересных с точки зрения задач и перспектив позиций не так много: банковские служащие все чаще переходят в другие отрасли, замечает Шаверина. Специалистам с банковским опытом рады в IT-сфере, ритейле, сфере услуг, считает представитель Superjob.ru Владислав Гладенков. У каждого кандидата есть своя степень финансовой независимости – время, которое можно уделить поиску работы, говорит Щербаков. Когда выбирать особо не из чего, люди придумывают «свое дело» – самозанятость официальную и неофициальную, отмечает он.