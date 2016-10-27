Как извлечь пользу из кумовства наемных менеджеров

Сорока шести процентам россиян приходилось работать в одной компании с близкими родственниками, показали результаты октябрьского опроса 8600 человек, проведенного компанией HeadHunter. Такой опыт чаще всего встречается у топ-менеджеров (60%) и рабочего персонала (60%). По данным опроса, 30% россиян не видят ничего плохого в работе близких родственников в одной компании. Однако большинство участников опроса, 50%, стараются этого избегать.

В России практика работы родственников в одной компании, особенно отцов и детей, широко распространена. Например, Дмитрий Лисин, сын владельца НЛМК, входит в советы директоров нескольких предприятий, принадлежащих отцу: Первой грузовой компании, Волжского пароходства, Туапсинского морского торгового порта, Северо-Западного пароходства и медиахолдинга «Румедиа». Ксения Франк, дочь Геннадия Тимченко, в 2011 г. тоже вошла в совет директоров отцовской компании «Трансойл». Она возглавляет благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Сын Самвела Карапетяна Саркис с 2013 г. отвечает в «Ташире» за управление коммерческой недвижимостью и готовит к запуску несколько торгово-развлекательных центров. Его дочь Татевик Карапетян управляет медиа- и развлекательными бизнесами холдинга, в частности федеральной сетью кинотеатров «Синема стар».

Корпоративная семейственность среди наемных работников крупных и госкомпаний вредна, замечает Сергей Мясоедов, проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Велик риск, что семейные кланы будут перераспределять ресурсы в пользу своих, продвигать бестолковых, оттесняя талантливых, говорит он. Однако в корпоративной семейственности есть не только минусы, но и плюсы.

Безотказная команда

В Промышленно-металлургическом холдинге приветствуют семейственность и среди управленцев, и среди рабочих, рассказывает Галина Ратникова, вице-президент холдинга. К примеру, в управляющей компании работают муж – вице-президент и жена – начальник отдела, говорит она. Родственники, которые трудятся вместе, вносят более весомый вклад, поскольку работа для них не ограничивается рабочей сменой и они готовы тратить на нее личное время, отмечает она. Сам гендиректор холдинга, Евгений Зубицкий, – сын основателя группы Бориса Зубицкого.

Если семья дружная, то родственники-коллеги – готовая сработавшаяся команда и компании не нужно тратиться на тренинги и обучение взаимовыручке, говорит Мясоедов. «У нас проектная работа идет более слаженно, если ее ведут родственники», – добавляет Ирина Зарина, гендиректор консалтинговой компании CEB’s SHL. Такие сотрудники помогают другу другу без административного давления, отмечает она. И приводит в пример семейную пару, которая ведет клиентские проекты. Они более эффективны в ситуации аврала: обсуждают рабочие вопросы по вечерам и выходным и порой на кухне находят прорывные решения, рассказывает Зарина.

Оставить семью дома 15% наемных работников ни за что бы не согласились трудиться бок о бок с членами своих семей. Они боятся испортить отношения с близкими (61%), коллегами (32%) или думают, что семейственность на работе приведет к кумовству (31%) и негативно скажется на бизнес-процессах (54%)

Похожая ситуация с рабочими династиями: семья сама заботится о передаче профессиональных знаний, что выгодно производственным компаниям, считает Мясоедов. В Промышленно-металлургическом холдинге самая большая рабочая династия Федуловых прослужила в общей сложности 814 лет. Сейчас 20 человек этой династии работают на ПАО «Тулачермет» на рабочих и инженерных должностях. На предприятиях «Уралкалия» 14% всего персонала – это династии, в которых есть и рабочие, и инженеры, и руководители производств, рассказывает представитель компании.

Корпоративная семейственность в среднем бизнесе вполне уместна, говорит Мясоедов. В средних компаниях конкуренция высока, доходы владельцев небольшие и родственные связи управленцев и специалистов полезны, полагает Мясоедов. В отличие от крупных компаний, где родственники могут раствориться во множестве подразделений, средние компании устроены так, что вытесняют неэффективных сотрудников, и «пропихнуть своего» просто не получится, говорит он.

Приведи брата

В средних компаниях все люди на виду, поэтому рекомендации родственников при приеме на работу бывают довольно объективными, считает Зарина. Сотрудник дорожит репутацией и вряд ли приведет в коллектив плохого специалиста, уточняет она.

В компании «Ай-теко» работают родные братья, супруги, родители со взрослыми детьми, рассказывает представитель компании Елена Петрова. Плюсы: более быстрая адаптация новичка к коллективу, большая степень ответственности, чтобы не подвести родича, искренние переживания за профессиональные успехи друг друга, говорит она.

Большинство россиян (70%) согласились бы предложить родственнику работу в той же компании, где работают сами, по данным исследования HeadHunter. Среди рабочего персонала таких людей больше – 86%. Напротив, не стали бы предлагать работу родственникам 37% топ-менеджеров.

«Никакого отторжения совместная работа родственников у меня не вызывает», – говорит Максим Куцый, гендиректор ОАО «Стройпроект». Например, референт директора привела недавно в секретариат свою племянницу, которая показала себя как добросовестный работник, уточняет он. Главное – личные и профессиональные качества кандидата, например порядочность, замечает Куцый.

Другое исследование – компании SuperJob – показало, что 29% россиян полагаются при устройстве на работу на содействие родителей, 31% – мужа или жены. Чуть популярнее обращение к другим родственникам – так поступают 35%. Большинство же предпочитают обходиться без такого посредничества. «Проще будет общаться с начальством, можно и потребовать что-то, и предъявить претензии. А если тебя взяли «по знакомству» – будет неудобно: за тебя просили, тебя устроили, придется терпеть», – объясняет 53-летний заведующий складом из Краснодара в комментариях к опросу SuperJob.

Им можно доверять

В крупных российских компаниях на практике редко работают запреты на наем родственников, хотя формально они могут содержаться во внутренних документах, знает Мария Макарушкина, партнер «Экопси консалтинга». Из 20 опрошенных «Ведомостями» компаний на запросы ответили 11, из них только три сообщили, что у них существуют ограничительные установки, в основном с оговоркой, что родственникам нельзя работать только в прямом подчинении друг у друга и в одном отделе. Такие ограничения, например, есть в «Вымпелкоме» и «Русгидро». При приеме на работу «Уралкалий» руководствуется Трудовым кодексом и не ограничивает прием на работу по признаку родства, рассказал представитель компании. При этом правила таковы, что сотрудник должен сообщать о возможных конфликтах интересов – его и компании. Родственные связи обычно выявляют при приеме на работу: в анкетах кандидаты должны указывать фамилии близких родственников. Эта норма субъективна и ее никогда не оглашают, отказывая человеку в приеме на работу, знает Татьяна Николаенко, руководитель практики трудового права компании «Хренов и партнеры». Если же человек скрыл родство, он может попасть в список нелояльных сотрудников – кандидатов на увольнение, говорит она.

Чтобы работать вместе с родственниками, нужно отделять личные отношения от рабочих и в России не многие это умеют делать, считают руководители, которых опросили «Ведомости». Именно поэтому даже в среднем бизнесе семейственность не поощряется. Производитель одежды Sela изначально был создан как семейный бизнес. Но что касается наемных сотрудников, то в компании не приветствуют работу родственников, рассказывает вице-президент Sela Эдуард Остроброд. В Sela уже есть семья, которая владеет бизнесом, а когда появляются семьи среди наемного персонала, родственники образуют семейные кланы второго или третьего эшелона власти и образование таких очагов влияния не на пользу компании, говорит он.

В России позитивное отношение к рабочим династиям и негативное – к семейственности среди управленцев, но это пережиток прошлого, замечает Мясоедов. От предубеждения следует избавляться: в стране самый высокий в мире уровень недоверия управленцев друг к другу, по данным исследований Ассоциации менеджеров России, а совместная работа родственников-руководителей снижает градус недоверия, замечает он.