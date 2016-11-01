Сбербанк внедряет гибкий график

Сбербанк планирует внедрить гибкий график и перевести сотрудников на удаленный режим работы, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Однако пресс-служба банка от комментариев отказалась, сообщив, что речь идет только о начинающемся пилотном проекте.

Для российского банка это нетрадиционный подход, говорит директор департамента «Банки и инвестиции» компании Cornerstone Елена Богомолова. По данным Cornerstone, ни в одном из шести крупнейших банков не принят ни удаленный режим, ни гибкий график. Альфа-банк, Промсвязьбанк и «ВТБ 24» на запрос «Ведомостей» в понедельник не ответили.

Десятки миллиардов 197,6 млрд руб. составил в 2015 г. фонд оплаты труда Сбербанка, а среднесписочная численность персонала – 265 878 человек. Средняя заработная плата составляет 61 916 руб. Даже 10%-ное снижение расходов на персонал даст банку почти 20 млрд руб. экономии

Иногда в банках удаленно функционируют непрофильные подразделения, например «Альфа-лаборатория» в Альфа-банке, говорит консультант Korn Ferry Hay Group Александр Маслюк. По словам представителя «Тинькофф банка», IT-разработчики трудятся в офисе, но по договоренности с руководителем они могут трудиться из дома. «Тинькофф банк» также пользуется услугами надомных сотрудников call-центра.

Сотрудники бэк-офиса или call-центра могут работать дистанционно по гибкому графику, предполагает Богомолова. В операционном банкинге гибкий график внедрять трудно, сотрудники розничных подразделений должны находиться на рабочем месте, убежден Маслюк.

Перевод отделений на гибкий график работы выгоден, если речь идет о небольших городах, считает руководитель департамента подбора персонала для финансовых институтов агентства «Контакт» Андрей Захаров. Например, если все жители города работают на одном-двух градообразующих предприятиях. Отделение функционирует только в утренние и вечерние часы (когда люди идут на работу или возвращаются домой), а днем пустует, поясняет Захаров. Если из 10 сотрудников отделения, работавших полный рабочий день, трое будут трудиться только в утренние часы, а еще трое – только в вечерние, банк сэкономит до 30% фонда оплаты труда, говорит Захаров. Основной экономический эффект может быть получен не столько за счет сокращения фонда оплаты труда, сколько за счет снижения затрат на аренду офисных помещений. Но перевод на удаленную работу без поддерживающих IT невозможен. Если клиенты будут через интернет подавать заявки на банковские продукты и указывать предполагаемое время визита, можно спланировать занятость сотрудников.

Представитель одной из рекрутинговых компаний сомневается, что Сбербанку в ближайшие годы удастся перевести сотрудников на гибкий график – из-за сложности организационной структуры. Чтобы согласовать отпуск, нужно подписать заявление у двух-трех начальников, а быстро взять отгул почти невозможно. Он также напоминает, что за пределами крупных городов клиенты мало используют интернет-банкинг и типичный клиент Сбербанка в регионах – это пенсионерка, которой нужна помощь сотрудника в отделении.

По словам управляющего партнера компании «Экопси консалтинг» Марка Розина, удаленная занятость и гибкий график – один из новаторских экспериментов Грефа. Он необычен для банков, тогда как в IT-отрасли никого этим не удивишь, говорит Розин.