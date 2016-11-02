Как бизнес-школы завлекают слушателей на курсы Mini MBA

С недавних пор в бизнес-школу «Мирбис» все чаще приходят слушатели, чьи обязанности в кризис расширились. На полный двухгодичный курс MBA у менеджеров нет времени – в сжатый срок им нужно получить специальные знания, которые можно сразу же применить на работе, рассказывает директор по маркетингу школы Федор Федоров. Для них «Мирбис» разработала специальный краткосрочный курс повышения квалификации на базе MBA. Слушатель присоединяется к последней трети обычного двухлетнего курса MBA, посещает занятия в течение 7–8 месяцев, платит 135 000 руб. (вместо 580 000 руб. за полный курс) и изучает сугубо практические дисциплины, например управление проектами или стратегическую устойчивость предприятия на конкурентном рынке. По окончании слушатели получают удостоверения о повышении квалификации. Чтобы получить степень МВА, им нужно продолжить обучение и закончить полную программу, говорит эксперт.

Из-за кризиса набор на традиционные программы MBA упал по всей России примерно на 10–15%, констатирует президент Российской лиги MBA Юрий Тазов. По его сведениям, в 2016 г. дипломы МВА получили в России 4500 человек, а программы Executive MBA закончили 500 человек. В то же время, рассказывает Тазов, сильно вырос спрос на гораздо более дешевые краткосрочные программы профессиональной переподготовки, их сейчас предлагают многие компании и бизнес-школы.

Чудодейственная вывеска

Сокращенный формат часто именуют Mini MBA, хотя, по сути, это просто набор тренингов, рассказывает руководитель направления по работе с клиентами бизнес-школы «Сколково» Максим Фельдман. Он добавляет, что «Сколково» тоже реагирует на новые веяния и создает множество краткосрочных специализированных курсов. Но эти курсы не имеют ничего общего с настоящей программой MBA. Школа не собирается обманывать своих слушателей, добавляет Фельдман. По классификации международной организации AMBA программа MBA должна включать не менее 650 аудиторных учебных часов, напоминает проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов. Он говорит, что даже по этому критерию краткосрочные курсы в 250, а то и в 100 часов не могут считаться курсами MBA.

Век учись 55% российских менеджеров в течение последних двух лет проходили обучение в бизнес-школах, показал опрос, проведенный в сентябре Русской школой управления совместно с центром «Перспектива». В том числе 45% прошли курсы повышения квалификации, 7% – Mini MBA, 3% учились по полноценной программе MBA $ 40,2 млн составил российский рынок образовательных услуг по программам МВА в 2016 г., EMBA– $5,5 млн, по данным Тазова

Гендиректор московской City Business School Наталья Лагенен считает, что образовательный процесс должен строиться не по стандартам AMBA, а в соответствии с российскими законами об образовании, которые не запрещают школам создавать укороченные курсы профессиональной переподготовки и называть их Mini MBA. В западных бизнес-школах, говорит она, тоже немало подобных курсов, хотя они не называются Mini MBA из-за более строгих законов в сфере образования.

Краткосрочные программы MBA – грамотный маркетинговый продукт, признает директор бизнес-школы «Синергия» Григорий Аветов. В его школе тоже есть 48-часовые программы Mini MBA, на которых за 40 000 руб. управленцев обучают считать прибыли и убытки, составлять бюджет организации и выбирать показатели для управленческого учета. По сути, эти программы не имеют никакого отношения к полноценной полуторагодовой программе MBA, которую школа продает за 1 млн руб. Но название Mini MBA помогает продажам, утверждает эксперт.

Число поступающих на Mini MBA в City Business School растет, говорит Лагенен. Если в 2014 г. набор составил 1347 человек, в 2015 г. – 2265 человек, то в текущем 2016 учебном году – уже 2817 слушателей.

Поумнеть за день

В City Business School несколько лет параллельно преподаются полуторагодовая традиционная программа MBA и Mini MBA продолжительностью 6–10 месяцев. По словам Лагенен, обе программы методически похожи: в онлайновом режиме преподаватели читают студентам лекции, разбирают кейсы, а в конце учебы предлагают написать итоговую работу. Набор предметов тоже похожий. Однако в Mini MBA не преподаются ни статистика, ни макроэкономический анализ, ни управление изменениями – в программе оставлены только прикладные предметы, например финансы и маркетинг. Но и из этих дисциплин выброшено все лишнее. Так, в курсе маркетинга не изучаются стратегическое планирование или выход на зарубежные рынки – только управление маркетинговым отделом, ценообразование и управление рекламой. Цены тоже отличаются: 68 000 руб. за Mini MBA против 250 000 руб. за полный курс MBA.

Николай Козлов, руководитель направления Mini MBA Русской школы управления (РШУ), говорит, что курсы Mini MBA существуют в школе с 2003 г. Шестимесячная программа стоит 150 000 руб. и включает шесть модулей по 24 учебных часа каждый. Они проходят раз в месяц – трехдневными сессиями – и учат слушателей тем же предметам, что и на традиционных программах МВА, только они преподаются в сжатом виде.

Освоить основы лидерства, финансов, стратегии и организации бизнеса можно даже не за несколько месяцев, а за один день, уверен Дмитрий Иншаков, управляющий партнер тренинговой компании Everconsult и организатор бизнес-семинара MBAinoneday. По его словам, семинар несколько лет проводится в Европе и собирает аудиторию в 1200–1600 человек. Билет стоит 1000 евро (в Москве цену планируется опустить до 40 000 руб.). Иншаков рассказал, что авторы семинара собирают и читают лучшие книги по бизнесу, изданные в мире за последние годы. Потом они связываются с авторами книг и совместно с ними делают выжимку из их произведений, а затем представляют эти сведения на семинаре. «Мы не подменяем собой полноценное образование MBA. Название семинара – просто метафора», – уверяет Иншаков.

Молодым и малым

По словам Лагенен, на Mini MBA чаще всего поступают молодые люди, только что получившие высшее образование или имеющие среднее специальное образование. Они не могут позволить себе полноценную учебу на MBA, но нуждаются в знаниях для карьерного продвижения.

Другие школы делают ставку на мелкий и средний бизнес, которому полноценные программы МВА не по карману. По словам Федорова, в «Мирбисе» слушателями Mini MBA чаще всего становятся менеджеры среднего звена 27–35 лет из малого и среднего бизнеса. Козлов из РШУ говорит, что за 13 лет курсы Mini MBA закончили 3000 управленцев, в основном из малого и среднего бизнеса.

Слушатели верят, что смогут быстро и дешево получить знания, применимые на практике. Недавний опрос 500 предпринимателей, проведенный РШУ совместно с центром «Перспектива», показал, что 54% слушателей приходят на курсы Mini MBA за практическими навыками. Еще 35% – из-за удобных сроков обучения.

Польза от короткого обучения есть. Алена Картышкина, директор компании «Ресторанная федерация «Вкус72», говорит, что после курса Mini MBA внедрила в бизнес несколько новшеств, в частности разработала положение об адаптации персонала и систему мотивации сотрудников.

Первая ступень

Закончив укороченную программу, управленцы и предприниматели часто понимают, что получили лишь поверхностные знания, своего рода «образовательный фастфуд», и им надо либо учиться дальше, либо нанимать консультантов, рассказывает Мясоедов. А преподаватель Высшей школы менеджмента НИУ ВШЭ Алексей Ищенко говорит, что многие слушатели курcов Mini MBA потом идут на полноценную программу MBA и платят полную стоимость за полутора- или двухлетнее обучение. Представители школ это подтверждают. Например, в 2015–2016 учебном году из 400 студентов, поступивших на программу MBA в «Мирбисе», около 90 человек пришли после окончания курса Mini MBA, говорит Федоров.

Школы таким образом нашли действенное решение проблемы увеличения снизившегося набора, объясняет Ищенко. Сначала слушатель платит небольшую сумму за краткий курс, а потом, войдя во вкус учебы, платит за полноценное образование, заключает эксперт.