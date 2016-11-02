Гендиректора выходят в отставку позже и служат дольше – Conference Board

В крупнейших компаниях США пожилые генеральные директора сейчас дольше задерживаются на своих позициях, чем шесть лет назад, обнаружила Conference Board

Средний возраст генерального директора, уходившего со своей должности, в прошлом году в США составил 61,2 года, а средний срок нахождения на руководящем посту – 10,8 года, показало новое исследование Conference Board.

Исследователи изучили информацию об отставках и назначениях на высшие руководящие посты в компаниях, входящих в индекс S&P 500, за 2015 г. Проанализировав эти данные, исследователи Conference Board выяснили, что из 56 уходов гендиректоров, состоявшихся в 2015 г., только в одном случае (менее 2% общего числа) на смену уходящему руководителю пришла женщина. При этом четыре женщины-гендиректора (примерно 7% общего количества) в прошлом году покинули свои должности.

В советах директоров По данным исследования WSJ, медианный возраст члена совета директоров в компаниях, входящих в S&P 500, по состоянию на 31 октября 2015 г. составлял 63 года. В 24% компаний большинство членов совета директоров занимают свои должности не менее 10 лет. Летом этого года группа влиятельных американских топ-менеджеров и управляющих крупными активами разработала «Разумные принципы корпоративного управления». Этот документ призывает советы директоров набраться мужества и заменять неэффективных членов советов. Процесс обновления советов директоров должен быть постоянным и включать в себя регулярную оценку членов совета – они должны оставаться достаточно современными и обладать широким кругозором, чтобы управлять быстро меняющимся бизнесом, говорится в документе.

Изучив статистические данные по возрасту уходящих руководителей, аналитический центр Conference Board выяснил, что гендиректора в возрасте 64 лет и старше в 2015 г. стали увольняться реже, чем в предыдущие годы. Разрыв в показателях двух возрастных групп сформировался во времена финансового кризиса. В период с 2009 по 2014 г. коэффициент текучести кадров среди более старших руководителей составлял в среднем 25,5%, среди более молодых – всего 8%.

«В этом году мы впервые видим значительное сокращение этого разрыва, – говорит соавтор исследования Маттео Тонелло. – Вытеснение старшего поколения лидеров после финансового кризиса, по-видимому, закончилось».

Согласно результатам исследования увеличился и срок пребывания гендиректоров в должности: в среднем 10,8 года в 2015 г. против 7,2 года в 2009 г., максимальное значение с 2002 г. В Conference Board связывают этот тренд с улучшением финансовой ситуации. Коэффициент сменяемости гендиректоров в компаниях, финансовые показатели которых оставляют желать лучшего, в 2015 г. составил 12,2%, в более успешных компаниях – 9,2%.

Исследование показало также, что все больше компаний делают выбор в пользу постепенной передачи полномочий в случае ухода гендиректора: примерно каждая десятая отставка в 2015 г. сопровождалась назначением временно исполняющего обязанности руководителя. «Идея заключается в том, что генеральному директору не нужно обязательно приводить в порядок дела и подыскивать преемника к тому моменту, когда он осознает, что ему пришло время объявить об уходе», – объясняет Тонелло.

Перевела Надежда Беличенко