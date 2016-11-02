Российским главврачам изменят KPI

Семь месяцев назад в Ивановской области все 50 главврачей были переведены на новую систему оплаты труда. Теперь их базовый оклад не должен превышать средний уровень дохода подчиненных, рассказала директор регионального департамента здравоохранения Светлана Романчук. Это немного – средняя зарплата медиков в области составляет 20 000 руб. Правда, в следующем квартале главврач может получить дополнительно три оклада – если докажет, что выполнил показатели. Но набор показателей обновлен: к прежним KPI типа койко-дней, смертности, числа принятых пациентов добавились новые. Например, главврачу увеличат зарплату на один оклад, если он выполняет дополнительную работу главного внештатного специалиста в департаменте здравоохранения области. Еще один оклад он получит, если на клинику не будут жаловаться пациенты.

По этой новой системе мало кто имеет прибавку в три оклада – из-за жалоб пациентов, говорит Романчук. Только девять ивановских главврачей работают без единого нарекания. Если раньше главврачи получали по 40 000–50 000 руб. в месяц, то теперь передовики – по 80 000 руб. Середняки зарабатывают столько же, сколько и раньше, а несколько отстающих потеряли в заработке по сравнению с дореформенным периодом, их зарплата не превышает 30 000 руб. в месяц. И главврачи, которые прежде мало интересовались удовлетворенностью пациентов (жалобы изучали только юристы клиник), стали пересматривать подходы, говорит Романчук.

Пациента не видно

В большинстве медучреждений показатели эффективности работы главврачей, их заместителей и заведующих отделениями регламентируются приказом Минздрава № 430. Например, общая деятельность медицинских институтов, у которых есть клиники, оценивается по 11 критериям-нормативам: койко-дням, числу летальных исходов, выполнению плана по высокотехнологичным услугам и т. д. Кроме того, институты оцениваются по восьми финансово-экономическим показателям, но все они сводятся к своевременному предоставлению отчетов, прежде всего по расходованию бюджетных средств. Третья группа показателей для мединститутов касается управления персоналом (четыре критерия): доля специалистов с высшим и средним образованием в штате и соблюдение сроков обучения медработников.

Нет денег на врачей Фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) не хватает 0,5 трлн руб. на индексацию зарплат врачам в 2017–2019 гг. Правительство не может сбалансировать бюджет фонда из-за нехватки средств. Дефицит бюджета ФОМСа в 2017 г. составит около 71 млрд руб.

За выполнение нормативов Минздрава клинике начисляются баллы, от которых зависят финансирование учреждения и премии начальства. Чтобы не лишиться бюджетных денег, руководители клиник часто подгоняют реальные показатели под плановые, рассказывает бывший сотрудник Государственного научного центра колопроктологии. По его словам, «доработать» можно практически любой показатель: расхождение патолого-анатомических и клинических диагнозов, показатели внутрибольничной инфекции, число койко-дней и т. д. Например, чтобы выполнить показатель по заполняемости стационара, главврачи нередко госпитализируют тех, кто в стационарном лечении не нуждается. «Единственное, что не поддается припискам, – показатель смертности», – говорит собеседник «Ведомостей».

Показатели эффективности у главврачей сейчас такие же, как у директоров заводов, рассуждает директор департамента кадрового консалтинга ГК «АКИГ» Сергей Байтеряков: есть ли в больницах оборудование и насколько оно загружено, есть ли персонал с образованием, сдается ли отчетность вовремя.

Надбавки руководству медучреждений могут составлять от одного до пяти окладов, говорит директор центра развития здравоохранения Московского городского университета управления правительства Москвы Константин Царанов. Месячный оклад главного врача в Москве составляет от 70 000 до 100 000 руб., т. е. при окладе 100 000 руб. он получит от 100 000 до 500 000 руб. квартальной премии.

Перекосы внизу

Сейчас рядовые врачи жалуются, что в их заработках до 70% составляют премии и лишь 30% – оклад. Они говорят, что руководство оценивает их работу субъективно, им непонятно, почему в одних клиниках за одну и ту же провинность штрафуют, а в других – нет. Так, по словам врача-гинеколога московской консультативно-диагностической поликлиники № 121 Марии Губаревой, большую часть в ее стимулирующих выплатах составляет доплата за интенсивность работы. Это в среднем 40 000–50 000 руб. Но она ее не получает. После участия в итальянской забастовке, которую проводили медики шести московских поликлиник в марте 2015 г., Губаревой установили график в четком соответствии с рекомендованным Минздравом нормативом: 22 минуты приема на одного пациента. В день Губарева принимает 18–25 человек в течение 6 часов, а ее коллеги, не участвовавшие в забастовке, – по 36–40 пациентов в течение 8 часов, отводя не больше 12 минут на каждого.

Лишиться надбавки можно за любую провинность. Например, сопредседатель профсоюза медработников «Действие», акушер-гинеколог Екатерина Чацкая весь прошлый год не получала стимулирующих выплат за то, что в картах пациентов она использовала сокращения. В других клиниках за этот же проступок руководитель может не штрафовать или сократить выплаты на треть, отмечает она.

Гендиректор частного медцентра «Оне шаден» Руслан Шатохин считает, что жалованье рядовых врачей и медсестер не должно состоять преимущественно из премий. Большинство врачей, опрошенных «Ведомостями», хотят получать только твердые оклады и никаких стимулирующих выплат.

Например, средняя зарплата руководителя чешской больницы фиксированная и составляет 4000 евро в месяц, рассказывает Царанов, побывавший в служебной командировке в Чехии. Медики, которые находятся у главврача в подчинении, могут получать и больше его. Так, в одной из государственных клиник Остравы со штатом 3300 человек 51 сотрудник (опытные врачи и заведующие отделениями) получал больше, чем главврач. В России же, говорит Царанов, зарплаты выше, чем у сотрудников администрации, имеют разве что высококвалифицированные врачи с именем, которые участвуют в клинических испытаниях и оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь.

Оклад врача должен составлять большую часть в его заработке – 80–85%, полагает президент Ассоциации развития инновационной стоматологии Александр Бабиков. А дополнительно вознаграждать медицинских работников надо за конкретные, понятные достижения – например, за инновационные методики лечения или за отсутствие жалоб пациентов. Губарева и Чацкая согласны, что заработок должен включать премию по результатам обслуживания пациентов, но переменная часть не должна превышать 10–20%. Пресс-служба Министерства здравоохранения на вопрос «Ведомостей», планируется ли менять систему оценки и вознаграждения медработников, не ответила.

Медсестра на телефоне

«Я бы вообще заменил все нынешние показатели эффективности врачей на один – удовлетворенность пациентов», – категоричен президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. Оценивать этот показатель, по его мнению, следует, как в бизнесе – через опросы пациентов. Например, в медицинском центре «Оне шаден», по словам Шатохина, телефонистки обзванивают всех больных без исключения после каждого курса лечения. Они интересуются, доволен ли пациент лечением, состоянием помещений, временем ожидания приема и т. д. По их просьбе время приема пациентов увеличили с 30 минут до часа, рассказывает он.

«Из 1000 пришедших на прием людей достаточно опросить 30 человек, но я бы включал в выборку 150–200 пациентов, а еще лучше – всю 1000», – предлагает Шатохин. По его мнению, создавать call-центр для обзвона пациентов дорого, да и не нужно. Клиники могут делать автоматические рассылки по сформированной базе электронных адресов. Для этого нужно обязать врачей записывать адреса пациентов, пришедших на прием. Помимо жалоб пациентов следует анализировать и судебные решения, вынесенные не в пользу медучреждения, замечает Саверский.

В систему оценки работы руководства клиник можно ввести еще один показатель – долю пациентов с улучшениями после лечения, предложили несколько собеседников «Ведомостей». Для этого надо следить за динамикой физического состояния пациентов с хроническими заболеваниями. Остальные показатели следовало бы скорректировать, говорит партнер компании EY Анна Гусева. Так, главный врач должен заботиться не об укомплектованности штата специалистами с высшим и средним образованием, а о том, чтобы в клинике работали лучшие специалисты, продолжает Гусева. Сейчас также администрация следит за тем, чтобы персонал вовремя проходил курсы повышения квалификации, а надо думать о том, чтобы как можно больше врачей развивались профессионально: участвовали в клинических исследованиях, научных конференциях, обучали молодежь и т. д., замечает она.