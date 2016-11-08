Конфликт основателя и инвесторов закончился банкротством стартапа

Дэн Вагнер, 53-летний предприниматель из Лондона, основал компанию Powa Technologies в 2007 г. Изначально она разрабатывала технологии для онлайн-ритейлеров, но с 2013 г. сосредоточилась на флагманском продукте – приложении PowaTag, позволяющем со смартфона сканировать штрихкоды товаров из рекламных объявлений или с витрин закрытых магазинов и оплачивать покупки. Комиссия Powa составляла 1% от суммы покупки. В начале 2016 г. в Powa Technologies было введено внешнее управление. Детали спора Вагнера с инвесторами Powa о причинах банкротства компании дают представление о разногласиях между инвесторами и основателями стартапов как в Кремниевой долине, так и в Лондоне.

В том же году бостонская компания Wellington Management приобрела долю в 20% в Powa Technologies. С 2013 по 2015 г. Wellington вложила в Powa $197 млн – это одно из крупнейших вложений в британские стартапы. Однако после начала процедуры банкротства Powa бостонская компания сообщила, что потеряла большую часть своих инвестиций.

Вагнер заявил, что Wellington и один из членов правления Powa, Бен Уайт, вступили в сговор, чтобы захватить контроль над компанией. По его словам, в феврале 2016 г. Уайт писал электронные письма Wellington и другим инвесторам, пытаясь убедить их отказаться от дальнейшего финансирования Powa. Затем Wellington инициировала введение в компании внешнего управления, а другая компания, владельцами которой являются и Уайт, и Wellington, приобрела у Powa права на флагманское приложение PowaTag. Сделка была безденежной, но покупатели взяли на себя часть долгов Powa. Компания Wellington, управляющая активами на $969 млрд, и Уайт отвергают обвинения Вагнера.

Одни расходы Согласно заключению Deloitte, выручка головной компании Powa в 2015 г. составила 4,8 млн фунтов ($5,9 млн), расходы на персонал – 24,8 млн фунтов, на содержание офисов – 2,3 млн фунтов. На момент введения внешнего управления в Powa работало примерно 350 человек, большинство из них потеряли места.

Под управлением Вагнера Powa не ограничивала себя в расходах, вспоминают бывшие сотрудники. Штаб-квартира находилась на 35-м этаже престижного лондонского небоскреба Heron Tower, а американский офис – в здании Bank of America на Манхэттене. Вагнер водил Bentley и устраивал шикарные корпоративные вечеринки со стриптизом. По его словам, престижные офисы помогали Powa заключать контракты с банками, телекоммуникационными компаниями и ритейлерами.

По словам бывших сотрудников, большинство этих договоров не предусматривало предоплаты, а Powa постоянно срывала сроки поставки. «Акцент делался не на том, чтобы испытать продукт на узком рынке и добиться промежуточных целей перед выходом на следующий уровень. Были дорогие офисы, необязательные командировочные расходы и попытки построить империю в США, Великобритании и Азии», – вспоминает один из бывших менеджеров Powa, Джеймс Чжан.

После банкротства Powa Вагнер запустил новый стартап – Rezolve, разрабатывающий технологии мобильных платежей. Бизнесом Rezolve в Америке руководит один из бывших топ-менеджеров Powa – Джеффри Макс. По его словам, у Rezolve всего 16 сотрудников. «Мы учимся на том, что не сработало в Powa, и управляем проектом очень экономно», – говорит Макс.

Перевела Надежда Беличенко