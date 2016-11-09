Три подхода к управлению сотрудниками старше 50 лет

Каждый пятый работник в России – старше 50 лет, и с немолодыми надо уметь работать

После выхода на пенсию 63-летний Евгений Вальтер, бывший гендиректор строительной фирмы, работает курьером в компании Bringo. Сервис устроен по модели краудфандинга: любой, кто скачает мобильное приложение, может стать брингером – так здесь называют курьеров. Вальтер сам выбирает, сколько часов в день работать, адреса и виды поручений, рассказывает он. Евгений – один из лучших курьеров, замечает основатель проекта Марк Капчиц. Он успевает сделать по 7–10 доставок в день, ответственен и пунктуален. У Вальтера появились свои клиенты, для которых он выполняет сложные поручения: ходит по ведомствам, стоит в очередях. Самые расторопные сотрудники Bringo могут зарабатывать более 2000 руб. в день, говорит Капчиц.

В 2005 г. доля работающих россиян 55–64 лет составляла 13% экономически активного населения, а в 2016 г. – уже 22%, по данным Morgan Stanley. Повзрослели и топ-менеджеры: если пять лет назад главными кандидатами в гендиректора были 40-летние, то теперь более половины – управленцы за 50, говорит Марина Тарнопольская, партнер рекрутингового агентства «Контакт».

Работодатели в России используют как минимум четыре подхода к управлению старшим поколением. Самая распространенная кадровая политика – при любых возможностях избавляться от 50-летних, как от неэффективного балласта, показал опрос Online Market Intelligence (OMI), проведенный в ноябре по заказу «Ведомостей». 49% россиян сталкивались с возрастной дискриминацией, в том числе с увольнениями пожилых.

Многие компании, которые не могут в полной мере загрузить персонал, стараются побудить сотрудников предпенсионного возраста досрочно уходить на пенсию. Так, например, поступают машиностроительные и автозаводы. В октябре 2016 г. «АвтоВАЗ» предложил работникам добровольно уйти на пенсию в обмен на компенсационные выплаты в течение пяти лет. За выход на досрочную пенсию автопроизводитель обещает работникам ежемесячно начислять дополнительно 15% средней зарплаты. Пенсионерам предложили уволиться до конца 2016 г., «АвтоВАЗ» обещает им доплату 30% от средней зарплаты. Сейчас на «АвтоВАЗе» трудится 2700 работников предпенсионного возраста и 2600 пенсионеров. По словам представителя «АвтоВАЗа» Сергея Ильинского, программа досрочного выхода на пенсию подготовлена по просьбе коллектива и профсоюзной организации и сугубо добровольна.

Однако некоторые, напротив, нанимают пожилых. Одни приглашают их на непопулярную у молодежи работу – страховыми агентами, риэлторами или торговыми представителями. Другие из-за дефицита рабочих рук стараются использовать интеллект и опыт уже работающих, обучая их новым технологиям. Третьи даже пытаются построить бизнес на самой идее трудоустройства пенсионеров.

Вакансии

Примерно каждый десятый из активно работающих курьеров Bringo старше 50 лет. Компания специально нанимает их – ищет на сайте для пожилых «Деда-баба» или с помощью контекстной рекламы. Капчиц говорит, что брингеры старшего возраста работают стабильнее и реже ошибаются. Молодые курьеры порой набирают много заказов и не могут справиться, на них чаще жалуются клиенты, говорит он. У курьеров старше 60 бывают трудности с освоением гаджетов, но им помогают внуки, которых они приводят на инструктаж.

Где работают 38% пожилых (60–64 года) работников заняты в промышленности и сельском хозяйстве, молодежи (20–24 года) в этих отраслях в 1,5 раза меньше, говорится в исследовании Высшей школы экономики. В 2 раза выше доля пожилых в образовании и здравоохранении. Молодые стремятся в быстро развивающиеся отрасли, пожилые оказываются в более «отсталых», заключают исследователи

60% агентов, продающих полисы страхования здоровья и жизни в компании MetLife, старше 45. Возраст для агента, который занимается личными продажами программ страхования, скорее плюс, говорит директор по развитию розничных продаж компании Павел Ананьев. К примеру, полисы на случай тяжелых заболеваний, которые нередко покупают люди в возрасте, лучше продают их ровесники. MetLife пробовала нанимать 20-летних, но отказалась от этой практики: человеку с жизненным опытом клиенты доверяют больше, отмечает Светлана Печникова, менеджер по развитию агентской сети.

В региональном филиале «Волга» компании «Ростелеком» доля возрастных агентов за последние несколько лет выросла с 1 до 35%, рассказывает ее представитель Ирина Жаброва. Они ходят по квартирам и продают жителям услуги интерактивного телевидения и доступа в интернет. У таких сотрудников есть собственная сеть контактов среди знакомых и родственников, которые им доверяют. Часто «Ростелеком» находит агентов среди своих же клиентов, говорит Жаброва. Они выполняют показатели продаж на 95–105%, отмечает она.

Экосистема

Тема трудоустройства пожилых стала столь модной, что в 2016 г. появилось несколько проектов, которые собираются на ней зарабатывать. В ноябре заработал рекрутинговый портал «50 плюс», публикующий «возрастные» вакансии, рассказывает Мария Захарова, руководитель портала. Его создала компания «Бюро парад», которая с 2011 г. организует выставки для пенсионеров. Основатели проекта договорились с 27 регионами России о поддержке: их власти разослали письма работодателям с просьбой размещать на портале подходящие вакансии. Подписаны договоры с МТС, «Росгосстрахом» и другими компаниями, говорит Захарова. Для работодателей это бесплатная услуга. Пока проект денег не зарабатывает, но надеется в будущем получать доход от рекламы учебных курсов и программ для пенсионеров, организации вебинаров.

Студентка Высшей школы экономики Светлана Павшинцева придумала проект «Язык поколений». Идея его в том, что пенсионеры обучают русскому языку иностранных студентов по Skype. Пока уроки проходят бесплатно. Около 3000 иностранцев, которые хотят совершенствовать русский, зарегистрировались на сайте, рассказывает Павшинцева. Уже есть несколько десятков пенсионеров, готовых давать уроки. Со временем идея монетизируется, надеется она.

Школа бизнеса «Мирбис» в декабре 2016 г. открывает «Школу трудового долголетия» для людей старше 50, в которой их будут обучать, как оставаться востребованными на рынке труда. «Идею подсказали слушатели наших программ, они считают, что такие курсы актуальны для их родителей», – объясняет Федор Федоров, директор по маркетингу «Мирбиса». Стоить курс будет 30 000 руб.

Дедушки в 3D

В феврале 2016 г. правительство приняло «Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 г.». Авторы выделяют самую экономически активную группу – пенсионеров до 64 лет, которые продолжают работать. Им нужна помощь в обучении и развитии карьеры, считают они. Государство собирается стимулировать занятость пенсионеров, повышать их финансовую и техническую грамотность, активнее использовать их для наставничества. Этим уже занимаются сами работодатели.

Несколько лет назад Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) перевела все конструкторские бюро на цифровое проектирование. Однако несколько высококлассных конструкторов продолжали делать проекты дедовским способом – на кульмане и бумаге. Таких специалистов в корпорации ценят, они зачастую лучше молодых владеют начертательной геометрией, математикой, делают меньше ошибок и отлично подходят для наставничества, говорит директор по персоналу ОАК Любава Шепелева. Корпорация держится за пожилых из-за дефицита таких специалистов на рынке труда, а цикл подготовки авиаконструктора – семь лет. Недавно Экспериментальный машиностроительный завод им. В. М. Мясищева (входит в ОАК) решил отказаться от бумажной работы и обучить 40 конструкторов старше 50 лет 3D-программированию. В Жуковском оборудовали для них класс, учеба длилась от двух до четырех недель, справились почти все, говорит Владимир Касаткин, руководитель опытного конструкторского бюро предприятия. «Кульманов у нас больше нет, все выбросили», – добавляет он. Корпорация провела переподготовку 2000 конструкторов, теперь на кульманах почти никто не чертит, уточняет Шепелева.

Пенсионеров интеллектуальных профессий можно задействовать на позициях консультантов, экспертов, наставников для молодых, координаторов, говорит Федоров. Им можно поручать проверять качество работы других сотрудников – вычитывать письма и документы на предмет ошибок, сверять аналитические отчеты, координировать работу отделов, считает он. Сейчас богатый опыт гораздо важнее при трудоустройстве, чем возраст: 84% против 46% участников опроса OMI соответственно считают эти факторы решающими. А каждый второй респондент убежден: старшее поколение вполне может конкурировать с молодежью за высокооплачиваемые должности.