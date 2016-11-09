Государство научит малый бизнес экспорту

Российский экспортный центр открыл учебные курсы для малых и средних предпринимателей, которые хотят заняться экспортом, но не знают, с чего начать

Сервис сухих мобильных автомоек Fast & Shine работает в Китае с марта 2015 г. Но за 1,5 года работы компании не удалось договориться с самой популярной в Китае платежной системой WeChat об интеграции, рассказывает гендиректор Fast & Shine Аркадий Хохлов. Предприниматели не смогли подготовить документы для регистрации в системе на китайском языке. Из-за того что Fast & Shine не удалось подключиться к WeChat, она теряет минимум 20% выручки. По словам Хохлова, клиентам приходится оплачивать мойку автомобилей наличными, а мойщики Fast & Shine присваивают часть выручки.

Уровень грамотности малых и средний предпринимателей, стремящихся поставлять продукцию на зарубежные рынки или создавать за границей филиал, представительство либо местную компанию, остается низким. Бизнесмены без опыта работы за границей могут с нуля попытаться наладить экспорт, но они совершают ошибки и тратят много времени, а такие ошибки не каждому по карману, говорит Алиса Никитина, директор образовательного проекта «Школа экспорта» Российского экспортного центра (РЭЦ). По ее словам, малый и средний бизнес терпит убытки из-за недостатка опыта и знаний: например, предприниматели нередко знакомятся с потенциальным партнером на зарубежной выставке и не знают, что нужно каждого партнера проверять и что нельзя подписывать договор без предварительной юридической оценки. Они заключают опрометчивые сделки, поясняет Никитина.

Мало знают предприниматели и о финансировании экспортной деятельности. «Малый и средний бизнес не понимает, как просить кредит у банка. Предприниматели не считают экономику экспортного проекта, не задумываются, как формируется стоимость их продукции, не могут обосновать стоимость, не умеют оформить пакет документов, чтобы подать его в кредитную организацию», – поясняет Никитина.

Около нуля 0,28% российских малых и средних предприятий занимаются экспортом, по данным Минэкономразвития, и они обеспечивают около 6% российского экспорта в совокупности

Анна Нестерова, основатель компании Global Rus Trade, соглашается: представление о том, как организовать внешнеторговую деятельность, и штат нужных специалистов (по валютному контролю, юридическому сопровождению международных контрактов, растаможиванию и т. п.) есть только у крупных компаний, а малые предприниматели мало что знают.

Государство само взялось ликвидировать дефицит знаний о внешней торговле у малых и средних предпринимателей. В РЭЦе уже появились курсы повышения квалификации «Организация экспортной деятельности предприятия». Бизнесменов учат выстраивать экспорт с нуля: объясняют, как искать надежного иностранного партнера, выбирать рынок сбыта, рассказывают о тонкостях сертификации, экспортном контроле, специфике работы таможни, налоговом законодательстве и онлайн-торговле, говорит Никитина. По ее словам, программа состоит из 10 курсов. Примерно половина времени посвящена теории, остальные часы – практические занятия (разбор конкретных кейсов). Предприниматели могут повышать квалификацию очно и дистанционно. Очный курс длится 95 часов, а дистанционный – 54 часа.

Лекции в «Школе экспорта» читают преподаватели МГИМО, Высшей школы экономики, Российской академии внешней торговли, РЭУ им. Плеханова. По словам Никитиной, РЭЦ сотрудничает с экспертами и преподавателями, у которых есть опыт работы в компаниях, занимающихся экспортом, а также пригласил экспертов из государственных организаций, связанных с поставками товаров на зарубежные рынки, например из Центра поддержки экспорта Красноярского края и Торгово-промышленной палаты России. Например, финансовый блок читают специалисты из Внешэкономбанка и Росэксимбанка. Также РЭЦ подготовил 38 тренеров из регионов. Они уже будут учить предпринимателей в регионах.

Учиться экспортным тонкостям имеют право только гендиректора и руководители направлений, у которых есть высшее образование, при условии, что их компания имеет выручку и прибыль, а не является пустышкой. По словам Никитиной, учиться могут предприниматели из любой компании, кроме тех, что работают в сырьевом секторе. По ее данным, курсы экспортного ликбеза уже окончили 640 предпринимателей, а до конца года их количество вырастет до 700. Среди выпускников курсов – производители удобрений, продуктов питания (в основном растительных масел и специй), основатели и менеджеры сельскохозяйственных компаний.

Представитель РЭЦа пояснила, что курсы пока работают в тестовом режиме. В 2018 г. обучение станет платным. Затраты на «Школу экспорта» Никитина раскрыть отказалась. По оценкам Нестеровой, расходы на подобную программу составляют около 30 млн руб. в год. «Это небольшие затраты, а экономический эффект, если предпринимателей обучат правильным вещам, будет колоссальный», – говорит Нестерова. Однако знания о внешней торговле тоже не гарантия успеха. У малого и среднего бизнеса системные проблемы с выходом за рубеж, считает Алексей Каневский, руководитель комитета по экономике московского отделения «Опоры России». Зарубежные рынки заняты и малому предприятию найти клиентов за рубежом почти нереально, говорит он. Надо на государственном уровне помогать малым экспортерам с поиском каналов сбыта, поясняет эксперт.