Как малому бизнесу получить льготный кредит

За последний месяц два крупных банка – Сбербанк и ВТБ заявили о снижении процентных ставок по кредитам для малого и среднего бизнеса. Но получить заем по выгодной ставке удается не каждому. По данным ВТБ, банк отказывает в выдаче кредита 57,5% претендентов. Сбербанк, Россельхозбанк и «ВТБ 24» отказались ответить на вопрос, какую долю заявок на ссуды они отклоняют. В банке «Возрождение» в октябре – ноябре доля отказов составила 60% от числа заявок. Осторожничают финансовые институты не без оснований: малые и средние предприниматели остаются самой проблемной категорией заемщиков-юрлиц: если в целом по портфелю кредитов юрлицам доля просрочки на 1 октября 2016 г. составила 8,4%, то по малому бизнесу – 16,2%.

«Ведомости» решили выяснить, какие требования кредиторы выставляют заемщикам и насколько им соответствуют малые предприниматели.

Неизвестные льготы

В конце прошлого года ставки для малого бизнеса доходили до 28%, говорит президент «Опоры России» Александр Калинин. А в III квартале 2016 г. ставки снизились до 15–16%, но это все равно было непосильно для малого бизнеса. Поправить положение призвана «Программа 6,5», запущенная еще в начале этого года, но даже летом о ней еще не все предприниматели знали, сказал Калинин.

Программу разработала Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) совместно с Минэкономразвития и Банком России. Она называется так потому, что банки-участники получают от Корпорации МСП средства для кредитования клиентов под 6,5% годовых.

До октября банки – участники этой программы выдавали кредиты под 10% годовых для среднего бизнеса и под 11% – для малого. С 1 октября кредиты подешевели. Сейчас ставка по ним составляет 9,6 и 10,6% годовых соответственно. В программе участвует 21 банк во главе со Сбербанком, ВТБ и Россельхозбанком. Всего банки – участники программы прокредитовали малый и средний бизнес почти на 70 млрд руб., сообщила пресс-служба Корпорации МСП. Больше всех займов по «Программе 6,5» выдал ВТБ – 181 предпринимателю на сумму более 25 млрд руб.

Но чтобы получить льготную ссуду, предпринимателю придется пройти жесткий отбор. Так, в банке ВТБ обращают внимание на то, чтобы доля заемных средств в активах не превышала 50% и чтобы доходы заемщика были диверсифицированы: на одного покупателя не должно приходиться больше половины продаж. А в банке «Возрождение», по словам руководителя блока «Малый и средний бизнес» Романа Гаврилова, прежде чем выдать кредит, специалисты оценивают финансовое состояние всех компаний, учредителем которых является заемщик. Это наше ноу-хау, говорит Гаврилов: такую проверку делают не все банки. Если на предпринимателя зарегистрированы пустышки или убыточные компании, он не получит кредит.

Товары не берут

Наибольшее препятствие для малого и среднего бизнеса, обращающегося за кредитом, – отсутствие залога. На обеспечение особенно обращают внимание банки, которые участвуют в программах господдержки малого и среднего бизнеса и предлагают предпринимателям льготные кредиты. Банку ВТБ, по словам руководителя дирекции малого бизнеса Максима Лукьяновича, компании должны быть готовы предоставить в залог недвижимость. Только тогда они смогут претендовать на ставку 10,6% годовых. Охотно ВТБ принимает в качестве залога и автотранспорт. Так же поступает и Сбербанк.

Много должны 611,6 млрд руб., или 16,2% кредитного портфеля, составила просроченная задолженность по ссудам малому и среднему бизнесу на 1 октября 2016 г., по данным ЦБ

Трем хозяйствам растениеводческого предприятия «Тамбовагропромхимия» летом 2016 г. удалось взять кредит на 50 млн руб. по «Программе 6,5» еще по старой ставке 11% годовых, рассказывает генеральный директор компании Валерий Солопов. По его словам, одно из хозяйств представило банку в качестве части залога автотранспорт общей стоимостью около 29 млн руб.

Банки также могут согласиться на обеспечение в виде товаров на складе предпринимателя. Но доля товаров в залоге не должна превышать 30%, да и процентная ставка будет выше, говорит Лукьянович.

Товаров у малого бизнеса тоже, как выяснилось, недостаточно. В августе владелец компании по производству детских подгузников Little Pirate Павел Рассудов хотел взять кредит на пополнение оборотных средств. Он обзвонил около 50 банков и во всех получил отказ: нет залога – нет кредита. Банки неохотно принимают товары в качестве обеспечения, а если и соглашаются, то с 70%-ным дисконтом, говорит предприниматель. «Центробанк запрещает банкам брать в залог более 30% товара, поэтому, чтобы взять кредит на 1 млн руб., мне нужно иметь на складе подгузников на 9 млн руб.», – подсчитал Рассудов. Но склада у фирмы нет – все, что она производит, тут же и продает.

Только своим

Максим Каширин, владелец группы «Симпл» (крупного дистрибутора спиртных напитков), еще до кризиса хотел взять в кредит $1 млн на открытие 12 фирменных магазинов. Деньги банки не давали, потому что магазины должны были работать по упрощенке, а это еще одно табу для кредиторов. Предприниматель обратился в Пробизнесбанк, и ему дали кредит – правда, чуть дороже, чем в среднем по рынку. Кредиторов, которые бы столь же охотно, как Пробизнесбанк, давали ссуды малому бизнесу, тогда было немного. В прошлом году Пробизнесбанк лишился лицензии.

Компании, работающие по упрощенной системе налогообложения, предприниматели с судимостями, пенсионеры и студенты – владельцы стартапов до сих пор нежеланные для многих банков клиенты. Опрошенные «Ведомостями» кредиторы признались, что при оценке потенциальных заемщиков уже давно не ограничиваются только финансовыми показателями. Так, в Райффайзенбанке оценивают малых предпринимателей в скоринговой системе, которая учитывает такие параметры, как хорошая кредитная история, постоянный состав владельцев, наличие собственных, а не арендуемых производственных или торговых площадей и длительный срок работы на рынке (от пяти лет). Сбербанк и другие устанавливают минимальные процентные ставки для клиентов, пользующихся продуктами банка (например, расчетно-кассовым обслуживанием, услугами по зарплатным проектам или эквайрингом).

Многие банки настаивают на том, чтобы заемщик имел расчетный счет в этом банке. Например, в кредитном договоре со Сбербанком «Тамбовагропромхимии» присутствует пункт, по которому каждый квартал на счете в Сбербанке у компании Солопова должен находиться неснижаемый остаток, равный сумме кредита – 50 млн руб.

Нужна харизма

ВТБ смотрит на профессиональный опыт и личность владельца, рассказывает предправления банка ВТБ Михаил Осеевский. Только сильный предприниматель сможет управлять компанией в кризисное время, считает он.

Получить кредит в 2012–2013 гг. предпринимателям было легче, чем сейчас, рассказывает Никита Сизиков, сооснователь компании «Инвенд» (производителя терминалов самообслуживания). С 2014 г. требования банков ужесточились, говорит он. Сизиков знает об этом не понаслышке, так как в 2012 г. он оформлял кредит на 1 млн руб. в Сбербанке. А осенью прошлого года компания взяла беззалоговый кредит под 16% годовых в Росевробанке. Процедура оказалась гораздо сложнее, чем в 2012 г. Сейчас проверяют всё – от судимости предпринимателя до штрафов в ГИБДД и неоплаченных коммунальных услуг, отмечает Сизиков. Банки интересуются репутацией владельцев компании, причем не только на этапе одобрения заявки, но и после выдачи кредита, поясняет Сизиков. Они отслеживают новости о компаниях-заемщиках и их владельцах в деловых СМИ и на сайтах клиентов. Росевробанк изучил динамику выручки «Инвенда» и прибыли, изучил расчетные счета компании в других банках, поскольку заемщик по условиям договора обязан каждый квартал перечислять на счет, открытый у нового кредитора, выручку, в 3 раза превышающую размер кредита. Банк даже интересовался, сколько сотрудников у компании в штате и все ли из них получают белую зарплату, рассказал Сизиков. Кредит Росевробанк «Инвенду» выдал – роль сыграло то, что компания активно участвуют в профессиональных конкурсах и выставках, говорит Сизиков. Так, в прошлом году основатели «Инвенда» Сизиков и Виктор Зубик выиграли предпринимательский конкурс среди студентов GSEA 2015. По словам Зубика, банки также внимательно изучают личные качества владельцев бизнеса, приглашая их на встречи. Роль играет даже то, как человек рассуждает на отвлеченные темы, замечает он.