Абитуриентам бизнес-школ разрешили пересдавать тесты GMAT

Средний результат теста GMAT (General Management Admission Test)на способности к обучению в бизнес-школах в последние два года вырос, но не оттого, что поступающие на программы MBA значительно поумнели. Новые правила компании Graduate Management Admissions Council (GMAC), проводящей тестирование, разрешают соискателям аннулировать результаты, которые они сочтут неудачными. В итоге многие абитуриенты, пытаясь набрать побольше баллов, стали сдавать GMAT по нескольку раз. По словам экспертов, повышение среднего балла за GMAT обостряет конкуренцию за места в лучших бизнес-школах.

Раньше выбранные соискателем бизнес-школы получали все результаты его тестов, но с 2014 г. у абитуриентов появилась возможность сразу узнать свои баллы и аннулировать результат, если он показался им слишком низким. Сделать это можно в течение 72 часов после прохождения теста, а сдать его повторно разрешается через 16 дней. Каждая попытка сдачи GMAT стоит $250.

Попытка не пытка 28% проходивших тестирование в прошлом году, по данным GMAC, сдавали тест более одного раза. В среднем за всю историю GMAT доля поступающих, сдававших тесты более одного раза, составила 23%

По словам президента консалтинговой компании Accepted Линды Абрахам, примерно половина ее клиентов (поступающих в бизнес-школы) пересдавали GMAT как минимум один раз. Несколько лет назад так поступали не более трети клиентов Accepted.

Баллы по GMAT определяют решение о приеме в бизнес-школу примерно на 20%. Кроме них значение имеют результаты собеседования, сочинение, успеваемость во время учебы в институте и рекомендации. За 2014–2015 гг. средний результат GMAT вырос на 4 балла с 550 до 554. За тот же период средний результат, отправленный в бизнес-школы, подскочил сразу на 15 баллов с 574 до 589, свидетельствуют данные GMAC.

GMAC внесла изменения в правила тестирования, после того как опросы показали, что абитуриенты считают слишком высоким уровень стресса, связанного с тестированием. Цель изменений – «минимизировать нервозность студентов», говорит представитель GMAC Дженнифер Гарфинкель. По данным GMAC, при повторной сдаче соискатели получают за тест в среднем на 30,3 балла больше.

29-летняя Келли Мерфи из Чикаго сдавала GMAT три раза. Средний балл за этот тест у зачисленных в Booth School of Business Университета Чикаго, куда она хочет поступить, составляет 726. Первая попытка принесла Мерфи только 660 баллов, и она решила аннулировать результат. Во время ожидания второй попытки она прошла онлайн-курс подготовки к тестированию, получив полезные советы и практический опыт прохождения экзамена. Во второй раз Мерфи получила за тест 680 баллов. После этого она всерьез взялась за математику и смогла в сентябре сдать GMAT с третьей попытки на 730 баллов. Этот результат она отправит в Booth и другие школы, куда будет поступать в 2017 г.

Компании, специализирующиеся на подготовке поступающих в бизнес-школы, адаптируются к новым правилам GMAT. Так, сервис EmpowerGMAT предлагает двух- или трехнедельные ускоренные онлайн-курсы для тех, кто готовится к следующей попытке сдать тест. Директор Veritas Prep Скотт Шрам советует пересдавать GMAT даже тем, кто набрал довольно высокие баллы. «Допустим, человек, идущий в Harvard Business School, где средний балл – 730, получил 690 баллов. Теперь мы говорим ему: «Пересдайте тест, если получите меньше – аннулируете результат», – объясняет он.

Перевела Надежда Беличенко