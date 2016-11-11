Иранские технологические фирмы ищут инвесторов

В прошлом году зарубежные инвесторы заключили с иранскими фирмами сотни меморандумов о намерениях, но контракты до сих пор не подписаны

Штаб-квартира иранского интернет-провайдера Pars Online расположена на северо-восточной окраине Тегерана в новом здании с фасадом из синего стекла. Компания построила его два года назад в надежде, что с участием иностранных партнеров масштабы бизнеса быстро вырастут. Владельцы и руководители Pars Online, братья Абдулла и Реза Фатех, были воодушевлены тем, что Иран в прошлом году подписал соглашение по своей ядерной программе, за которым последовало снятие большей части западных санкций. Получившие образование в США братья-предприниматели уверены, что их цель – конкурировать на равных с государственной телекоммуникационной компанией – вполне достижима, но путь к ней оказался не таким гладким.

После исламской революции 1979 г. и до недавнего времени Иран находился в международной изоляции. В прошлом году иностранные инвесторы заключили с местными компаниями сотни, если не тысячи меморандумов о взаимопонимании. Но один основной контракт так и не был подписан. Иностранные компании не хотят рисковать, опасаясь нарушить режим санкций. Банковские операции, расчеты и использование таких систем, как SWIFT, в Иране теперь не запрещены, но иностранные банки не торопятся обслуживать иранские компании, опасаясь случайно оказаться вовлеченными в финансирование организаций, имеющих отношение к стражам Исламской революции.

Хорошие перспективы 78 млн человек живут в Иране. Иностранные компании не могут игнорировать этот рынок, предоставляющий благоприятные возможности в различных сферах – от нефти и газа до технологий и финансов

Внутренняя обстановка в Иране также не очень способствует притоку иностранных инвестиций. Ему мешает как плохая инфраструктура, так и страх исламских властей перед возможным приходом в страну западной культуры. «Иностранные компании ориентированы на информационные технологии, но сетевая инфраструктура в Иране все еще очень ненадежна», – говорит Реза Фатех. По его мнению, Ирану нужно наращивать телекоммуникационный сектор и увеличивать скорость доступа в интернет.

Майкл Мальцофф, инвестор в развивающиеся рынки, в этом году побывал в Тегеране уже несколько раз. По его словам, существующие препятствия не должны отбивать у инвесторов интерес к «переходной экономике» Ирана. Жители этой страны готовы к моделям финансирования, пока не очень широко распространенным в Иране, например прямым инвестициям от фондов, говорит Мальцофф.

Бизнес в Иране вести можно, уверен Мальцофф, а коррупция «не так ужасна, как в некоторых других странах, где она стала частью социума и культуры». Президент Ирана Хасан Роухани неоднократно говорил, что проблемы экономики страны – в частности, безработица среди молодежи на уровне 26% – не могут быть решены без иностранных инвестиций.

Трудности, с которыми иностранные предприниматели могут столкнуться в Иране, по его словам, вполне преодолимы. Инфраструктура, в том числе скорость интернет-соединения, оставляет желать лучшего, но это решаемая проблема. Хуже обстоят дела с организацией дорожного движения: из-за пробок на улицах Тегерана сложно успеть на несколько деловых встреч в течение дня.

Еще одна сложность – найти в Тегеране хороший офис. Недвижимость в мегаполисе с населением 12 млн человек стоит очень дорого, ставки аренды, например, торгового зала могут исчисляться десятками тысяч долларов в месяц. В Тегеране нет делового центра, только разбросанные по городу кластеры коммерческой недвижимости, при этом современные и удобные офисные пространства здесь в дефиците.

Многие иностранные предприниматели признают, что работать на незнакомом и имеющем свои особенности рынке Ирана лучше всего в партнерстве с местными компаниями. Именно на такое партнерство и рассчитывают, в частности, братья Фатех. Они надеются, что западное образование, постоянные деловые поездки за границу и семейная компания с 50-летней историей добавят им привлекательности в глазах иностранных инвесторов.

«Если нам удастся найти правильного инвестора или партнера, я точно знаю, каким путем нужно идти, чтобы стать лидером рынка фиксированной связи», – говорит Абдулла Фатех. Для этого его компании потребуются миллионы долларов. Сейчас Pars Online – одна из самых заметных семейных компаний в Иране, в ее штате более 1000 сотрудников. Министерство связи Ирана назвало Pars Online лучшей по качеству оказываемых услуг. «Мы все равно продолжим расти, пусть и медленно. Но с иностранными партнерами наши показатели могут взлететь», – уверен Реза Фатех. Он отказался раскрыть оборот компании, но рассказал, что в последние пять лет ее выручка росла на 30% ежегодно. Приход иностранных партнеров преобразит бизнес компании в стране с молодым, увлеченным интернетом населением, уверен предприниматель.

Перевела Надежда Беличенко