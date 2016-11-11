«Почта России» будет учить мелких интернет-ритейлеров

«Почта России» и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) в четверг объявили о запуске образовательного проекта для интернет-магазинов. Ритейлеров будут обучать работе с онлайновыми сервисами «Почты России» для формирования и отслеживания посылок. АКИТ специально создала обучающую платформу на 10 000 пользователей под этот проект. Это будут бесплатные онлайн-курсы для зарегистрированных пользователей, говорит руководитель комитета по стандартизации АКИТ Александр Логунов. Образовательный проект рассчитан на малые и средние интернет-магазины, у которых нет собственных логистических центров и которым не по карману услуги экспресс-операторов, говорит Логунов. Малому бизнесу это поможет наладить торговлю во многих российских городах, считает он.

Проект также поможет нарастить долю «Почты России» на рынке доставки товаров интернет-магазинов, считают организаторы курсов. По данным АКИТ, она и сейчас высока – в конце первого полугодия 2016 г. доля составляла 63%. И в ближайшие пять лет «Почта России» надеется увеличить ее до 85%, говорит заместитель гендиректора «Почты России» по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев. По прогнозам АКИТ, за счет популяризации сервисов «Почты России» увеличится и число желающих начать бизнес в интернет-торговле. Сейчас в России, по его словам, работает 45 000 интернет-магазинов, из них 90% – отечественные.

Вытесняют наших 760 млрд руб., по данным АКИТ, в 2015 г. составили онлайн-продажи в России, на российскую торговлю приходится 71%, остальное – на трансграничную. К концу этого года рынок увеличится до 900 млрд руб., доля иностранных интернет-магазинов вырастет с 29% в 2015 г. до 35%

Идея неплохая, но проект «Почты России» преимущественно рассчитан на интернет-магазины, торгующие мелким товаром весом до 30 кг и товаром массового спроса, говорит гендиректор интернет-магазина «Холодильник.ру» Валерий Ковалев. Чтобы работать с ритейлерами крупногабаритного товара, нужна другая инфраструктура и штат сотрудников: грузовые автомобили на «последних милях» и как минимум по два водителя-экспедитора в автомобилях – одному тяжелый груз не поднять.

«С «Почтой России» мы работаем, если у наших партнеров – логистических и транспортных компаний – нет пунктов приема и выдачи грузов в конкретных городах», – рассказывает Юлия Метелкина, основательница компании по производству детских многоразовых подгузников «Аюшки». Компания находится в Костроме, в 350 км от Москвы. Почтой заказ до Москвы идет не меньше пяти дней, а компания, с которой «Аюшки» работает не первый год, доставляет его всего за сутки, уточняет она. Метелкина рассказывает, что партнерская транспортная компания развозит товар по ближайшим городам и ее услуги стоят дешевле, чем у почты.

У «Холодильник.ру» есть собственная логистическая служба, которая развозит холодильники в радиусе 150 км от склада (у компании пять складов в разных городах). Когда же приходится делать доставку на более дальние расстояния, без транспортных компаний не обойтись, хотя мало кто из перевозчиков может гарантировать, что довезет товар неповрежденным до двери покупателя, говорит Ковалев.