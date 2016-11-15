Московской области не хватает агрономов нужной квалификации и без вредных привычек

Столичному региону не хватает квалифицированных агрономов. Хотя на каждую вакансию претендует в среднем два кандидата, 70% из них не подходят работодателям, по данным кадрового агентства «Юнити». Прежде всего из-за того, что у них нет нужной квалификации и опыта, зато есть вредные привычки вроде пристрастия к алкоголю или частой смены мест работы. Центральные офисы крупных агрокомплексов и производителей минеральных удобрений конкурируют за кадры еще и с предприятиями соседних областей. Из-за этого зарплаты агрономов выросли – с 35 000–40 000 руб. в 2014 г. до 60 000–70 000 руб. в 2016 г.

В последнее время многие совхозы стали укрупнять хозяйства: большие агрокомплексы поглощают мелкие и оптимизируют расходы, отмечает Александр Рындин, председатель совета директоров племенного совхоза им. Георгиевского. Они сократили множество агрономов, оставив самых лучших и повысив им зарплаты. Например, в совхозе им. Георгиевского молодым агрономам, пришедшим на работу сразу после вуза, платят 60 000–65 000 руб. Однако ни сокращение штата, ни рост зарплат не решили проблемы кадрового голода, он в отрасли безумный, признает Рындин. Дело не только в том, что выпускники отказываются переезжать в деревню и заниматься тяжелым сельскохозяйственным трудом. Молодым агрономам настолько не хватает практических навыков, что сами работодатели отказываются их брать. Рындин винит в этом вузы. Он говорит, что во многих вузах студентов посылают на практику не как агрономов, а как счетоводов, которые считают, сколько собрано клубники, или же сами эту клубнику собирают.

Совхозы посчитали 36400 сельхозпредприятий работает в России – таковы предварительные итоги всероссийской сельскохозяйственной переписи, опубликованные Росстатом. Предыдущая перепись в 2006 г. насчитала 59 200 сельскохозяйственных организаций

Несмотря на инвестиции и развитие агроотрасли, кадровый вопрос остается острым, соглашается Галина Спасенова, партнер агентства «Контакт». Виноват большой провал в образовании агрономов, уточняет она. И теперь на рынке либо кандидаты советской школы старше 50 лет, не всегда знакомые с современными технологиями, либо выпускники без опыта работы. «Я знаю совхозы, где 70-летние сотрудники не уходят, иначе некому будет работать», – рассказывает Рындин. Специалисты с высшим профильным образованием и 2–3-летним опытом работы с конкретной культурой, например рисом, сахарной свеклой, ячменем, могут рассчитывать на 60 000–70 000 руб. и позицию главного агронома. Даже молодые выпускники могут трудоустроиться с окладом 50 000 руб. к ведущим сельхозпроизводителям, а еще недавно им предлагали 30 000 руб.

Конкуренция заставляет агрокомплексы повышать эффективность, им нужны эксперты, которые способны внедрить передовые методы возделывания культур, разработать технологии по борьбе с вредителями и болезнями, повысить плодородие, отмечают рекрутеры. Людей с таким опытом на рынке единицы, говорит руководитель группы подбора персонала «Юнити» Станислав Злобин. За хороших агрономов конкурируют еще производители средств защиты растений и минеральных удобрений. И поиск специалиста по семеноводству, разведению гибридов, генетически модифицированным растениям или пестицидам затягивается на 3–4 месяца, замечает Злобин. Самые высокие зарплаты – от 80 000 до 100 000 руб. – готовы предложить крупные производители удобрений, однако они же предъявляют наиболее жесткие требования к квалификации, отдавая предпочтение кандидатам наук по растениеводству, которые свободно владеют английским языком, с опытом работы от пяти лет.