Школы заимствуют у бизнеса методы рекрутинга и работы с персоналом

Тридцатидвухлетний Александр Ждан, директор Международной гимназии в Новых Вешках, нанимает учителей с помощью сайта HeadHunter и социальных сетей. В сетях Facebook, Twitter, Instagram и «В контакте» у него около 13 000 подписчиков и на объявления о вакансиях обычно бывает хороший отклик, рассказывает Ждан. В школу он пришел пять лет назад, до этого руководил собственной консалтинговой компанией после окончания Финансовой академии при правительстве России. Опираясь на управленческое образование и бизнес-опыт, он выбирает самые эффективные методы подбора персонала. 90% подходящих кандидатов находятся через сайты вакансий и резюме, 10% – через сарафанное радио, замечает Ждан. Например, учителя математики можно искать через директорские сообщества, в которых руководители школ обмениваются информацией. Или кинуть клич среди коллег и знакомых. Когда Ждан возглавлял гимназию № 1619 им. М. И. Цветаевой, практически все новые кадры – от секретарей до руководителей направлений – он нанимал через сайты вакансий и резюме. В 2015 г. таким способом гимназия нашла специалистов экзотических специальностей – учителя китайского языка и носителя французского из Туниса для ведения кружка.

Вышли на свободу

Еще недавно школьные администрации опасались объявлять о вакансиях публично: им не хотелось признаваться в трудностях – что они не могут решить кадровую проблему сами, замечает Людмила Велингурская, главный специалист по кадрам столичной школы. Они искали педагогов в основном через учительские сообщества и знакомых. Теперь же школы стали чаще вести поиск на открытом рынке труда, говорит она. За неполный 2016 год на портале HeadHunter число вакансий преподавателей государственных школ выросло на 173% по сравнению с 2015 г. (в прошлом было 381, в 2016 г. – уже 1042). У частных школ прирост меньше – 43%, у школ дополнительного образования – 58%. В октябре 2016 г. выросла доля вакансий раздела «Образование и наука» и на портале Avito – тенденция затронула 10 российских городов-миллионников. Максимальную положительную динамику выявили в Челябинске и Перми, а в целом доля предложений в больших городах увеличилась на 1,3 п. п. по сравнению с октябрем 2015 г.

Школьные долгожители В России средний стаж педагога – 21 год, тогда как в среднем по миру этот показатель составляет 15 лет, по данным международного исследования TALIS за 2013 г., которое проводится раз в пять лет. Наша страна лидирует по доле учителей старше 60 лет, их у нас около 40% против 32% в среднем по исследованию. Хотя доля молодых педагогов у нас растет теми же темпами, что и в мире, и составляет 13%.

Искать педагогов выгоднее всего летом – больше выбор кандидатов, отмечает Ждан. Но и срочную вакансию в разгар учебного года, к примеру преподавателя физики, закрыть можно за две-три недели, а отзывов приходит от нескольких десятков до сотни, уточняет он.

После реорганизации и укрупнения школ в Москве у их директоров стало больше самостоятельности в формировании штата, раньше его спускали сверху. Появился бюджет на персонал, многие школы обзавелись собственными HR-отделами, в которых иногда работает даже несколько сотрудников. Однако наймом педагогов по-прежнему занимаются директора и их заместители.

С другой стороны, и сами учителя, которые раньше предпочитали по 20 лет работать в одной школе, стали чаще искать новую работу – реорганизация столичных школ этому способствовала, отмечает Велингурская. Учителя стали легче относиться к смене работы, говорит она.

Китайская грамота

Эксперты кадрового агентства «Юнити» проанализировали требования работодателей, комплектующих педагогический коллектив в 2016/17 учебному году. По мнению рекрутеров, на изменение компетенций учителей в ближайшие пять лет будут влиять три фактора: стремление родителей обеспечить детям лучшее будущее, особенности нового поколения учеников и модернизация подхода к обучению. Поэтому среди множества схожих по требованиям вакансий появляются и запросы на необычных педагогов, обладающих редкими знаниями и навыками и умеющих обучить им детей с помощью передовых технологий, рассказывает Анна Кудрявцева, специалист по подбору персонала «Юнити». В основном таких учителей ищут частные школы, детские клубы, реже – государственные лицеи и гимназии. Увеличивается спрос на учителей редких профессий, которые ведут факультативные занятия: преподавателей китайского языка, робототехники, скорочтения, каллиграфии, ментальной арифметики. В 2016 г. число вакансий преподавателей китайского языка на сайте HeadHunter выросло с 111 до 140 по сравнению с прошлым годом, робототехники – с 33 до 47. Спрос превышает предложение и закрыть вакансию порой не удается даже за два-три месяца, уверяют рекрутеры. Подходящим кандидатам предлагают оклад на 20–30% больше, чем в среднем по рынку.

Однако опрошенные «Ведомостями» директора и сотрудники школ говорят: преподавателей модных дисциплин искать не сложнее, чем обычных физиков. Во многих школах в России есть уроки китайского языка, особенно в Дальневосточном федеральном округе, поэтому некоторые вузы в последние годы ввели изучение китайского в основную программу подготовки преподавателей иностранного языка, рассказывает представитель пресс-службы Минобрнауки. То же самое с робототехникой. Например, Московский институт открытого образования предлагает девять программ повышения квалификации по робототехнике, отмечает представитель департамента образования Москвы.

Порой редких преподавателей приходится приглашать из-за границы. Например, школа особой экономической зоны «Алабуга» поручила рекрутерам «Юнити» найти учителей начальных классов – носителей английского языка с квалификацией PYP IB (Primary Years Programme International Baccalaureate). Преподавать по этой системе могут только учителя, прошедшие подготовку в сертификационном центре. В России они на вес золота, а для начальной школы их попросту нет, говорит Дина Потапова, специалист по подбору персонала «Юнити». С дипломом об успешном окончании IB детей принимают без экзаменов в университеты многих европейских стран. В итоге двух преподавательниц пригласили из США и с Филиппин – они согласились переехать в Елабугу. Им предложили зарплату в 300 000 руб. в месяц.

Вернуться в школу

Зарплата, местонахождение и престижность школы – главные факторы, влияющие на выбор учителем места работы. Поскольку примерно 90% российских учителей – женщины, для них баланс личной жизни и работы имеет первостепенное значение. Тенденция последних лет – люди с педагогическим образованием из коммерческих фирм возвращаются в школу: зарплаты подросли, а стабильности гораздо больше, замечает сотрудница кадровой службы одной из школ. Плюс можно выбирать загрузку, работать полдня, всем сотрудникам гарантируют 56 дней оплачиваемого отпуска летом. Поэтому в сети много резюме офисных работников, которые ищут работу учителя, уточняет она. Однако не все они годятся в педагоги. Она говорит, что особенно ее удивляют фразы в резюме: «Никогда химию не преподавала, но очень хочу попробовать!»

В Москве зарплаты учителей действительно могут конкурировать с вознаграждениями специалистов в других отраслях. По данным департамента образования Москвы, средняя зарплата учителей в городе составляет 76 000 руб. Однако большинство столичных работодателей в августе – сентябре предлагали 35 000–48 000 руб. в месяц и только 15% – более 58 000 руб. В целом по России цифры еще ниже: средний оклад по учительским вакансиям составляет 18 000–24 000 руб., редкие специалисты с высокой квалификацией могут рассчитывать на уровень дохода в 42 000–56 000 руб., по оценке рекрутеров.

Время экспериментов

В Москве работает около 56 000 учителей средних общеобразовательных школ, по данным Росстата. Сеть учреждений, подведомственных столичному департаменту образования, предлагает им рекрутинговую помощь. Например, поддерживает сайт «Банк данных о соискателях должностей», как сообщил представитель департамента. Соискатели могут зарегистрироваться на сайте, заполнить резюме и разместить его на портале. Учителям гарантируют соблюдение конфиденциальности их персональных данных: доступ к резюме имеют только руководители московских школ.

Учитывая новые тенденции, государство решило создавать в вузах экспериментальные программы, которые помогут готовить учителей нового формата. С 2014 г. Минобрнауки России реализует проект по модернизации педагогического образования. Его цель – создать новый стандарт качества подготовки педагогов, в том числе наладить взаимодействие вузов и школ, отмечает представитель ведомства. В 2014–2015 гг. в проекте приняли участие 44 вуза и более 150 школ из 35 регионов России, более 6000 студентов обучились по новым педагогическим программам. В 2016 г. в апробации экспериментальных педагогических программ участвуют 40 вузов, 32 школы из 36 регионов России, более 2100 студентов и аспирантов.

Учитель будущего должен не просто уметь использовать интернет, мультимедийные технологии и мобильные приложения, но и быть готовым полностью перестроить привычный процесс обучения, говорят рекрутеры. Например, модель «перевернутого урока» предполагает, что лекции по новой теме ученик смотрит дома, а домашнее задание делает в классе, отмечает Иван Ниненко, рекрутер программы «Учитель для России».