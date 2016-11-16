В России зарплаты менеджеров на одинаковых должностях часто отличаются в два раза

В большинстве российских компаний нет четкой системы начисления зарплаты, выяснили исследователи. И даже там, где она есть, некоторым сотрудникам все равно начисляют зарплату путем индивидуальных расчетов. Исследователи опросили 2500 компаний из 115 стран мира, в том числе 550 российских. Оказалось, что ситуация в России сильно отличается от большинства стран. Для сравнения: в Великобритании и Франции сотрудники на одной должности могут получать зарплату с разрывом в 0,4 раза, в Германии и Финляндии разрыв еще меньше, зарплаты отличаются в 0,2 раза.

В России на разницу в зарплатах влияют не только такие банальные факторы, как, например, стаж работы, но и знание английского языка или масштаб компании, говорит партнер «Агентства Контакт» Юлия Забазарных. А руководитель среднего звена одной транспортной компании рассказывает, что в средних и малых российских компаниях размер стартовой зарплаты управленца нередко зависит от того, взяли ли его по знакомству или просто с рынка. Сам он устроился в компанию, найдя объявление на HeadHunter, и ему назначили зарплату в 60 000 руб. Позже он узнал, что его предшественник, будучи родственником гендиректора, получал на той же должности 130 000 руб.

Сколько прибавят В 2016 г. сокращение зарплат в России замедлилось из-за того, что компании в 2016 г. выделили больше средств на индексацию зарплат, чем в предыдущие годы. В среднем процент повышений по всем отраслям составил 7%, но фактическое падение зарплат из-за инфляции было 1,7%. Большинство компаний пока не определились с точным размером повышений в 2017 г. Они думают, что повысят зарплаты на те же 7%, выяснили исследователи.

Еще один фактор – разница в заработках между российскими регионами, объясняет Ирена Алекритская, руководитель практики HR-агентства Antal Russia. Если компания небольшая и региональная, то зарплата бухгалтера может быть и в 3 раза ниже, чем у бухгалтера из Москвы. За границей такого разрыва между столицей и провинцией не найти.

За последний год разница в зарплатах увеличилась не только у специалистов среднего звена, но и у руководителей, констатируют исследователи. Если раньше размер вознаграждения российского топ-менеджера был примерно таким же, что и у иностранных коллег, то сейчас разрыв значительно увеличился. И причиной тому девальвация рубля, напоминает Юрий Дорфман, партнер хедхантинговой компании Cornerstone. Так, руководитель компании в США получает сейчас почти в 4 раза больше, чем российский руководитель, французский – в 1,8 раза, немецкий – в 1,61 раза, а китайский и британский – почти в 1,5 раза. Исследователи сравнили также зарплату специалистов из разных стран.

В ходе исследования выяснилось, что зарплата рядового американского специалиста в 8,5 раза больше, чем у российского. А у немецкого она выше в 5 раз, у французского – в 4 раза. Зарплата специалиста в Китае пока такая же, как у отечественного. Индия и Украина еще не обогнали Россию: в этих странах зарплаты почти на 2/3 меньше, выяснили исследователи. По словам Дорфмана, проблема в том, что в России сейчас мало интересных предложений по работе и большинство кандидатов сами готовы идти на меньшие деньги. Но лучшие соискатели не соглашаются на маленькую зарплату, и их легко переманивают зарубежные компании. Это ведет к оттоку ценных российских кадров: уезжают IT-специалисты, инженеры, геологи и другие высококвалифицированные специалисты. Тем не менее, оговаривается Дорфман, тенденция касается в большей степени нишевых специалистов, например высококвалифицированных юристов и специалистов по инвестициям.

Если специалисты среднего звена время от времени находят работу за границей, то у российских руководителей гораздо меньше шансов устроиться за рубежом: их опыт там мало востребован из-за нехватки навыков и больших зарплатных ожиданий. В России же на размер вознаграждения отечественного топ-менеджмента влияет то, что на российском рынке до сих пор работает много руководителей-экспатов. Конкуренция за рабочие места велика, и топ-менеджеры вынуждены снижать свои зарплатные требования.

Дорфман рассказывает, что еще два года назад у многих руководителей была возможность возглавить новый проект, а теперь их стало меньше и новые руководители нужны только тогда, когда в существующем проекте надо заменить руководство. Поэтому в последние годы кандидаты были вынуждены умерить зарплатные аппетиты. Еще два года назад топ-менеджеры часто претендовали на месячный оклад в 800 000–900 000 руб., а сейчас готовы трудиться за 500 000–600 000 руб., говорит Дорфман. Лишь небольшое число руководителей высшего звена востребовано в крупных международных корпорациях (табачных, FMSG, международных банках). Западные компании приглашают таких российских специалистов, потому что они обходятся дешевле, но речь идет всего о 5% российских топов, комментирует Дорфман.