В британских IT-компаниях женщины зарабатывают на 9% меньше мужчин, выяснил сервис Hired

На ранних этапах карьеры и женщины, и мужчины рассчитывают примерно на одинаковые зарплаты, показал опрос, проведенный исследователями. Однако уже через четыре года работы зарплатные ожидания представителей двух полов начинают меняться. «Мужчины просят больше и получают то, что просят. А женщины просят меньше и получают еще меньше, чем просили», – рассказывает Джессика Кикпатрик, специалист по обработке данных Hired. Лишь те представительницы прекрасного пола, чьи зарплатные ожидания изначально совпадали с ожиданиями соискателей-мужчин, получают приблизительно такую же зарплату. Но и тогда чаще всего им платят на 5% меньше.

В денежном выражении разница в зарплатах между мужчинами и женщинами, работающими в британском высокотехнологичном секторе, составляет в среднем 5000 фунтов стерлингов в год, выяснили исследователи. При этом процентный показатель соотношения заработков двух полов в Великобритании оказался выше, чем в других западных странах: в США он равняется 8%, в Канаде – 7%, в Австралии – 5%. Для исследователей это стало сюрпризом. «В Великобритании издано множество законодательных актов, направленных против дискриминации. Я никак не ожидала, что мы окажемся хуже США или Канады», – говорит Кикпатрик. Она тем не менее не сомневается в достоверности полученной картины – сервис Hired специализируется именно на найме разработчиков, специалистов по обработке данных и менеджеров по продажам и располагает большой базой данных. «Мы узнаем точные цифры зарплаты и от компании, и от кандидата, потому что зарабатываем на процентах от суммы финального предложения», – настаивает эксперт.

Широкий охват В ходе исследования Hired проанализировал почти 10 000 вакансий, размещенных на ее платформе в Великобритании. В исследовании приняли участие 3000 кандидатов и 750 компаний. В США исследователи изучили 150 000 вакансий, в Канаде – только 1000, в Австралии – 650.

Исследователи обратили внимание еще на один факт: чем выше продвигаются по карьерной лестнице мужчины и женщины в сфере разработки программного обеспечения, тем больше становится разрыв в их зарплатах. «Женщины на более поздних этапах карьеры зарабатывают на 31% меньше, чем мужчины», – констатирует Кикпатрик.

Разрыв в зарплатах между представителями двух полов, возможно, объясняется тем, что женщины крайне редко занимают руководящие посты в высокотехнологичном секторе. И у тех представительниц прекрасного пола, которые находятся в самом начале карьеры, нет стимула двигаться наверх и требовать от работодателя более высоких зарплат. Более того, недавний опрос Open University показал, что девять из 10 женщин ничего не знают о представительницах прекрасного пола, которые стали предпринимателями или заняли высокие посты в сфере науки, технологии, инжиниринга или математики. Большинству опрошенных женщин мало что говорили имена таких бизнес-леди, как сооснователь Decoded Кэтрин Парсонс или операционный директор Facebook Шерил Сандберг.

Согласно британскому законодательству с 2018 г. все компании, имеющие в Великобритании более 250 сотрудников, будут обязаны публиковать данные о разнице зарплат работников двух полов. И, может быть, это изменит ситуацию в высокотехнологичном секторе Великобритании к лучшему, надеются исследователи.

Перевела Надежда Беличенко