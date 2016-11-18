Центробанк изменит систему оплаты труда

Как выяснили «Ведомости», Центробанк планирует поменять систему оплаты труда сотрудников. Фиксированная часть заработной платы вырастет, но сократится переменная, в которую входят премии и вознаграждения, следует из презентации регулятора («Ведомости» с ней ознакомились).

Сейчас у рядовых сотрудников ЦБ, а их 51 542 человека, 60% заработков приходится на фиксированную часть оплаты. С апреля 2017 г. ее доля вырастет до 75%, следует из документа, а премии из ежеквартальных превратятся в ежемесячные. У высокооплачиваемых специалистов и руководителей – а их 1830 человек до уровня заместителя начальника управления включительно – другая пропорция: фиксированная часть оплаты вырастет с 60 до 69%, а премиальная сократится с 40 до 31%. Такие же изменения ждут и топ-менеджеров Банка России, а это 147 человек уровня руководителей подразделений, начальников главных управлений и управляющих отделениями.

Представитель ЦБ уточнил, что общий фонд оплаты труда не изменится, но «меняется структура вознаграждения: фиксированная часть увеличивается, соответственно, уменьшается выплачиваемая премия».

Более частая выплата премий, как объясняет представитель ЦБ, поможет повысить эффективность управления, поскольку руководителям легче оценивать эффективность и, соответственно, мотивировать сотрудника на более коротком горизонте.

Фиксированная часть дохода у сотрудников ЦБ небольшая в сравнении с коммерческими банками, говорит старший консультант практики «финансовые институты» компании Hays Дарья Аникина. Существенную часть вознаграждения сотрудника составляют премии и надбавки за достижения, уровень позиции и проч., продолжает она. К тому же уровень дохода зависит от стажа сотрудника, добавляет Аникина. Из презентации ЦБ следует, что надбавки за выслугу лет, как и за гостайну, останутся неизменными. «Вероятно, ЦБ увеличивает фиксированную часть вознаграждения, чтобы приблизить ее к средней зарплате по рынку», – полагает она. Примерный диапазон фиксированной части оплаты труда у не руководящего персонала Центробанка составляет 60 000–100 000 руб., говорит Аникина.

«Для специалистов рост фиксированной части зарплаты может быть существенным повышением, так как зарплаты в ЦБ небольшие. В свою очередь, ежемесячная премия – лучшая мотивация для таких сотрудников», – заключает руководитель департамента подбора персонала для финансовых институтов агентства «Контакт» Андрей Захаров. «ЦБ начал внедрять новые рыночные механизмы по изменению архаической системы компенсаций банка как госучреждения, и эти изменения для ЦБ революционны, хотя и основаны на лучших международных практиках», – говорит партнер Cornerstone Юрий Дорфман. Ежемесячная премия действительно поможет повышению эффективности рядовых сотрудников и ежедневно стимулирует их на достижение наилучшего результата, уверен он, а ежеквартальные и годовые премии обычно связаны с долгосрочными результатами и не страхуют от частых мелких ошибок. Такая система оплаты труда более экономна, заключает Дорфман.

«Банк России в 2017 г. запускает пилотный проект по оценке эффективности – руководителям будут установлены KPI (ключевые показатели эффективности), по которым в конце года будет проводиться оценка», – рассказал представитель ЦБ. Захаров из «Контакта» считает справедливым то, что у руководителей ЦБ не будет краткосрочных премий, а бонусная часть оплаты труда руководителя будет зависеть от результатов его работы. Такая система напоминает ему систему вознаграждения в коммерческих банках.

Выяснить у представителя Европейского центрального банка, какова система оплаты труда сотрудников банковских регуляторов стран ЕС, «Ведомостям» не удалось, представитель на запрос не ответил.