На сайтах по поиску работы стало больше вакансий

На сайтах по поиску работы публикуется больше вакансий, чем раньше, но не все компании готовы принимать на работу

Активность петербургских работодателей выросла. По данным сервиса по поиску работы и сотрудников Superjob.ru, количество предложений для новых сотрудников с начала года выросло на 38%. По данным аналитики HeadHunter, количество вакансий в Петербурге в октябре 2016 г. в сравнении с октябрем 2015 г. увеличилось на 26%, количество резюме – на 2%. Заметно ощутимое увеличение активности работодателей и стабилизация настроений соискателей, говорит представитель «HeadHunter Северо-Запад». По ее данным, вырос спрос на специалистов в сфере консультирования (+59%), спорта, фитнеса и красоты (+50%), бухгалтерии (49%), по-прежнему высок спрос на рабочих, страховщиков и сотрудников фармкомпаний.

Количество страховщиков сокращается, результативные продавцы быстро переходят со своими портфелями в другие компании, не дожидаясь ухода игроков с рынка, отмечает гендиректор СО «Помощь» Александр Локтаев. За год «Помощь» увеличила численность персонала примерно на 10%, усилив команду высококвалифицированными специалистами, в 2017 г. ожидается прирост примерно на 20%. У «Альфастрахования» амбициозные планы на Петербург, компания планирует в 2017 г. увеличить штат на 8–9% в первую очередь за счет продавцов, говорит Ольга Николенко, руководитель управления по работе с персоналом СЗРЦ «Альфастрахования».

Кого ищут В 2 раза вырос спрос на персонал в сфере транспорта и логистики, на 60% – в административной сфере, на 52% – в сфере бытовых услуг, по данным Superjob.ru.

Кризис увеличил конкуренцию, а ее можно выдерживать, только постоянно расширяя и усложняя перечень услуг, полагает Илья Казарин, гендиректор рекламной группы «Успешные проекты». По его словам, компании нужны SMM-специалисты, которые занимаются репутацией и построением имиджа, арт-директор, менеджеры по работе с клиентами. На Кировском заводе в работе практически всегда 100 вакансий, иногда это замена убывших, иногда – новый набор, всегда нужны специалисты станочной группы, это связано с новыми проектами дочерних обществ и расширением производства, сообщила представитель завода. По ее словам, желающих попасть на завод много, но не все претенденты соответствуют требованиям. По ощущениям, количество резюме не увеличивается, уточняет она. На заводе Hyundai тоже не заметили увеличения присланных резюме. Предприятие в начале лета набрало дополнительно 45 операторов цеха сборки в связи с запуском производства Hyundai Creta, объясняет его представитель. На заводе Toyota в 2016 г. начался выпуск Toyota RAV4, для этого создано около 800 рабочих мест.

Численность сотрудников российского представительства Fast Lane в 2016 г. выросла примерно на 10%, в следующем году штат увеличится еще на 10–15%, в основном за счет IT-специалистов и менеджеров по продажам, передал через пресс-службу его гендиректор Владимир Княжицкий. По его словам, количество соискателей на рынке осталось на уровне прошлого года и найти подходящего кандидата по-прежнему тяжело. При подборе, например, на станочные профессии ощущается дефицит квалифицированных специалистов, как и на вакансии инженерно-технических специальностей, говорит представитель Октябрьского электровагоноремонтного завода. Набор сотрудников ведется в ограниченном количестве, уточняет он. В СЗРЦ концерна ВКО «Алмаз-Антей», наоборот, отмечают увеличение количества соискателей на рынке труда. Предприятия концерна в основном набирают инженерно-технические кадры, уточняет его представитель. Таких специалистов традиционно не хватает, замечает представитель «Силовых машин». По ее словам, за последние шесть месяцев заметно оживление на рынке труда: кандидаты активно откликаются на вакансии, количество резюме выросло.

Открытых резюме стало меньше, но людей, которые действительно ищут работу, гораздо больше, специалисты, связанные с рекламой, PR, дизайном, остаются на своих местах, но мониторят вакансии в открытых источниках, считает Казарин. В целом компании продолжают сокращать расходы, говорит Николенко. Доходы работников на рынке за два года почти не выросли, люди уходят в поиске лучших условий и работодатели вынуждены искать им замену, рассуждает она.

Во втором полугодии количество публикаций вакансий действительно увеличилось в связи с общим оживлением после летних отпусков, пересмотром структуры и функций в некоторых компаниях, рассказывает Елизавета Котенко, операционный менеджер направления «ТНП, продажи и маркетинг» Ancor Professional. Но около половины этих вакансий закрываются в итоге сотрудниками компаний – работодатели смотрели рынок, сравнивали и в итоге принимали решение развивать собственных специалистов, а новых брали на вакансии начального уровня. На рынке наблюдается некая «мнимая активность»: вроде бы ищем и смотрим, но не берем, говорит Котенко. Около 20–25% вакансий были заморожены (решением головного офиса, штаб-квартиры) или отменены в контексте новой пересмотренной структуры компании, замечает она.