Как разорился британский конкурент Uber

Разработчик сервиса такси Karhoo ставил перед собой амбициозные цели потеснить на рынке такого гиганта, как Uber. Компания наняла 120 сотрудников, привлекла $250 млн средств инвесторов, но через шесть месяцев после запуска стартап прекратил работу. «Сейчас компания находится в поиске других путей развития бизнеса», – говорится в официальном сообщении Karhoo. Часть сотрудников Karhoo в Лондоне, Нью-Йорке и Сингапуре шесть недель работали без зарплаты, пытаясь спасти бизнес. Новая команда менеджеров сервиса пришла к выводу, что финансовая ситуация в компании плачевна и что Karhoo не удалось завоевать доверие инвесторов. Сотрудников Karhoo проинформировали, что, если компания не найдет дополнительных средств, в ней будет введено внешнее управление.

Среди инвесторов Karhoo такие известные персоны, как сооснователь американского хедж-фонда Indus Capital Partners Дэвид Ковиц, управляющий партнер CVC Capital Partners Джонатан Фойер и бывший президент и гендиректор звукозаписывающей компании Sony Music Entertainment Ник Гатфилд. Бывший гендиректор Lloyds Banking Group Эрик Дэниелс является членом совета директоров Karhoo.

Karhoo потерпела неудачу на чрезвычайно конкурентном рынке. Очень много средств уходит на субсидирование низких цен на поездки на первом этапе развития, без чего компаниям практически невозможно отвоевать долю рынка. Лидером рынка приложений для заказа такси является Uber, привлекший более $8 млрд капитала. Один из конкурентов Uber, сервис такси Hailo, начавший деятельность в 2011 г., в 2014 г. ушел из США и Канады и слился с европейской компанией MyTaxi. Сама Uber понесла значительные убытки на рынке Китая и в итоге согласилась на продажу бизнеса в этой стране местному конкуренту – Didi Chuxing.

«Это сумасшествие» «Я потрясен огромными инвестициями в приложения для заказа такси и заоблачными оценками стоимости сервисов. Это сумасшествие», – считает президент аналитической компании TechMarketView Ричард Холвэй. По его мнению, многие инвесторы, особенно вложившиеся на поздних этапах, потеряют деньги.

Признаки проблем Karhoo стали заметны уже в начале текущего года. Запуск сервиса был запланирован на начало 2016 г. К этому времени компания должна была уже заключить контракты с британскими владельцами таксопарков, такими как Addison Lee и Comcab, и обеспечить себе сеть из 200 000 машин. Но переговоры с таксопарками шли медленно. Запуск Karhoo в Лондоне состоялся только 9 мая 2016 г. За ним последовал выход Karhoo в другие города Великобритании.

Уже летом начали накапливаться критические отзывы пользователей приложения Karhoo. Основатель компании Дэниел Айшег объяснил их тем, что пользователи неправильно используют промокоды, и заявил, что все эти проблемы были разрешены после общения представителей компании с клиентами. Karhoo очень быстро потратила имевшиеся средства. Чтобы быстро набрать клиентскую базу, она предлагала бесплатные поездки по многоразовым льготным купонам и даже компенсацию расходов. Некоторые пользователи Twitter утверждали, что, используя множество разных промокодов, клиент мог получить бесплатных поездок Karhoo на 105 фунтов стерлингов.

Перевела Надежда Беличенко