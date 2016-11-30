Социальные предприниматели изобретают новые бизнес-модели

Салон красоты для глухих, турагентство для инвалидов, канцтовары из бумажных обрезков – на всем этом можно заработать

Роман Канаев, владелец новосибирской компании «ИТ-сервис», которая занимается ремонтом компьютеров, в 2013 г. начал учить инвалидов ремонтировать технику. В Новосибирске около 200 000 инвалидов и 42% из них безработные, рассказывает он. Канаев придумал проект «Старт для каждого», обучив 60 мастеров, в основном инвалидов-колясочников. Это не чистая филантропия, ведь пятеро из прошедших обучение стали сотрудниками «ИТ-сервиса», для них оборудовали рабочие места дома, поясняет предприниматель. По его словам, такие работники выгодны мастерской – они лояльны, текучка среди них нулевая. Молодые люди, которых раньше обучала фирма, зачастую увольнялись. Инвалиды, прошедшие отбор, держатся за работу и очень трудолюбивы, говорит Канаев.

Государство обязывает выполнять квоты по найму инвалидов всех работодателей. Для небольших компаний со штатом меньше 100 сотрудников они составляют от 2 до 4% численности персонала. Взамен они получают некоторые льготы. Компания, у которой инвалиды составляют не менее 50% штата или на них в фонде оплаты труда приходится не менее 25%, например, платит пониженные страховые взносы.

Статус будет

Предпринимателей, работающих на стыке коммерции и филантропии, в России десятки тысяч. К социальным проектам можно отнести 1% предприятий малого и среднего бизнеса, поясняет Владимир Яблонский, предправления Ассоциации социального развития (АСР). Он говорит, что к 2020 г. этот показатель может составить 2,5–3%. В последние 2–3 года социальное предпринимательство стало модным – молодые люди, проработав по найму, бросают высокооплачиваемую работу ради таких проектов, говорит Яблонский. Наиболее развито социальное предпринимательство в Астраханской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Омске, Московской и Ленинградской областях, где власти поддерживают общественно полезные инициативы, рассказывает Наталья Зверева, директор фонда «Наше будущее» Вагита Алекперова.

У социальных предпринимателей нет правового статуса в России, но в 2017 г. он может появиться. В ближайшие месяцы правительство должно внести в Госдуму законопроект – поправки в закон о развитии малого и среднего предпринимательства, – который впервые введет понятие социального предпринимательства, рассказывает Рафаэль Марданшин, депутат Госдумы. В законопроекте будут перечислены виды деятельности социальных предпринимателей и меры их адресной поддержки – имущественной, финансовой и консультативной. Большинство проектов выживает на грани рентабельности и им нужна поддержка, замечает Владимир Вайнер, директор фонда Gladway.

Один в поле

Туристическое агентство «Либерти» из Петербурга организует туры для инвалидов-колясочников. Когда Наталья Гаспарян и Мария Бондарь создавали агентство, они выбрали такое позиционирование из-за высокой конкуренции в этой отрасли, рассказывает Гаспарян. В сентябре 2016 г. агентство выиграло тендер управления культуры города Байконура на 800 000 руб. И организовало тур для 15 байконурцев на инвалидных колясках. Выиграть тендер удалось потому, что других желающих просто не было – никто с такой категорией путешественников почти не работает, объясняет Гаспарян.

Ждут ассоциации 89% респондентов, опрошенных на Слете социальных предпринимателей в ноябре 2016 г. (в нем приняло участие более 1000 человек), считают, что нужен отдельный закон о социальном предпринимательстве

73% проголосовали за профильную ассоциацию, которая сейчас формируется на базе АСР

Зачастую социальные предприниматели занимают узкие ниши, до которых у государства и обычных коммерческих фирм не доходили руки, уточняет Яблонский. И оказываются в выгодной ситуации, вне конкуренции.

В 2012 г. инженер по профессии и инвалид по слуху Кирилл Васильев открыл в Москве парикмахерскую «Надин», в которой все мастера – слабослышащие и владеют языком жестов. Салон объявил, что оказывает услуги глухим, и это привлекло лояльную аудиторию: клиенты могли объяснить парикмахерам, чего хотят. За счет оригинальности и социальной полезности идеи Васильев сумел получить 1 млн руб. от фонда «Наше будущее».

Другой пример – ООО «Листик» из Архангельска, которое занимается продажей одежды для недоношенных детей. Его учредили бухгалтер Ксения Матвеева и маркетолог Маргарита Кузнецова. Подруга родила недоношенного ребенка и выяснилось, что магазинов с одеждой для таких малышей нет, замечет Кузнецова. Это помогло «Листику» стартовать – сейчас в ассортименте не только 20 наименований для недоношенных, но и одежда для новорожденных и текстиль для больниц. Женщины продолжают работать по найму и ведут торговлю через соцсети. За два года у них набралось около 4000 клиентов, рассказывает Кузнецова.

Коммерческие клиенты дотируют льготных

Социальные предприниматели зарабатывают на том, что помимо льготных услуг предлагают еще и коммерческие по рыночным ценам. Например, спортивный центр, который днем открыт для детей бесплатно, по вечерам оказывает услуги по рыночным ценам, приводит пример Светлана Герасимова, директор Центра корпоративной социальной ответственности института «Мирбис».

Агентство «Либерти» продает зарубежным клиентам более дорогие туры, что позволяет отправлять россиян в путешествия по льготным ценам, рассказывает Гаспарян. К примеру, тур на пять дней по Петербургу, который включает 6–8 часов активного сопровождения (инвалидам нельзя продавать «пустые» туры, со свободным временем), стоит около 30 000 руб. для россиян, а с иностранцев агентство за свои услуги берет на 30% больше, уточняет она.

Правила займа

Социальные предприниматели могут рассчитывать на госсубсидии и поддержку от благотворительных фондов. Но мало пользуются этим. Государство должно помогать начинающим разобраться, как получить субсидию от государства, объяснять правила участия в конкурсах, считает Алексей Маврин, который развивает сеть частных домов престарелых «Опека». Сейчас у него восемь домов в Петербурге, Ленинградской области и Москве. В 2016 г. выручка сети составит 250 млн руб. Маврин арендует помещения по коммерческим ценам – на аренду приходится 30% себестоимости услуг. Первый дом на 50 мест Маврин открыл в 2008 г., вложив 1 млн руб. Окупился проект через год. В сентябре этого года «Опека» открыла заведение на 80 мест в Москве, и его запуск обошелся в 20 млн руб. Маврин получил в фонде «Наше будущее» беспроцентный заем в 10 млн руб. Получение субсидий – отдельная работа и для нее надо держать в штате сотрудника-финансиста, поясняет Маврин. У него был менеджер проекта, который два месяца занимался только подготовкой документов для фонда.

Чтобы претендовать на заем «Нашего будущего», проект должен отвечать пяти условиям, поясняет его директор Наталья Зверева. Быть рентабельным, тиражируемым, решать социально значимую проблему, использовать новые подходы и его бюджет должен обеспечиваться собственными средствами не менее чем на 20% от суммы займа, перечисляет она. Такой бизнес может рассчитывать на беспроцентную ссуду от 1 млн до 10 млн руб. на четыре года. За девять лет «Наше будущее» поддержало 173 проекта из 49 регионов России, выдав займы на сумму 422 млн руб.

Их заметили

Поправки в закон о малом и среднем предпринимательстве должны улучшить экономику общественно полезных проектов – у них могут появиться льготы на аренду, специальные субсидии на закупку оборудования, говорят эксперты. Минэкономразвития вместе с региональными властями с 2012 г. выделили 1,5 млрд руб. на социальное предпринимательство, рассказал представитель ведомства. Они пошли на субсидии малому бизнесу, центры инноваций социальной сферы в 18 регионах, образовательные центры для дошкольников. Сейчас поддержкой социальных предпринимателей занимаются 52 региона. В 2015 г. вступил в силу закон о социальных услугах. Согласно ему государство оплачивает до 6% затрат на содержание 50 постояльцев «Опеки», поясняет Маврин. В последние два года государство разворачивается в сторону общественно значимых проектов, признает он.