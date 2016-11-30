Как гендиректор Volkswagen пытается преобразовать автоконцерн

Год назад он пообещал вывести предприятие из самого серьезного кризиса в его истории

«Дизельгейт» обойдется Volkswagen как минимум в $20 млрд, а то и больше, что значительно сужает инвестиционные возможности компании. Автоконцерн, на который во всем мире работают 624 000 человек, объявил о сокращении не менее 25 000 сотрудников в ближайшие годы, при этом Мюллер заверил, что принудительных увольнений не будет. Менеджмент Volkswagen восемь месяцев вел переговоры с представителями профсоюзов, чтобы согласовать программу сокращений штата и снижения издержек, необходимых для инвестиций в производство электромобилей и самоуправляемых машин. Соглашение было достигнуто перед состоявшимся 18 ноября заседанием наблюдательного совета Volkswagen.

Мюллер уже давно занимается повсеместным сокращением издержек Volkswagen. Компания продала принадлежавший ей лайнер Airbus, свернула убыточное производство роскошного седана Phaeton и отказалась от пышных презентаций на автомобильных выставках.

Мюллеру удалось добиться и некоторых изменений в корпоративной культуре Volkswagen. Дверь в офис генерального директора теперь всегда открыта, приглашая сотрудников к диалогу, а из лифтов в штаб-квартире убрали кнопку для попадания без остановок на этаж, где расположена приемная руководителя. Различные бренды, принадлежащие Volkswagen, и региональные подразделения получили больше автономии. Ранее все решения в корпорации принимались в штаб-квартире в Вольфсбурге и часто с задержками.

Рабочие протестуют В октябре 20 000 рабочих завода Volkswagen освистали руководителя марки VW Герберта Дисса, когда он объявил о сокращении тысяч рабочих мест и грядущем возвращении к 40-часовой рабочей неделе. Сейчас сотрудники Volkswagen работают 35 часов в неделю.

Volkswagen нужно преобразовать одноименный бренд, чтобы сохранить конкурентоспособность в секторе, где компании теперь приходится соревноваться не только с традиционными конкурентами, такими как Toyota или General Motors, но и со стартапами из Кремниевой долины. Инвестиционные ресурсы Мюллер перераспределяет в пользу новых технологий.

Volkswagen в будущем понадобится меньше работников, и они должны будут иметь новую квалификацию – специалистов по управлению цифровыми процессами и сборке электромобилей. Профсоюз работников Volkswagen уже угрожал заблокировать принятие инвестиционного плана корпорации, если менеджмент не гарантирует сохранение 282 100 рабочих мест в Германии.

Годами высокие издержки и низкая прибыль заводов Volkswagen компенсировалась более высокими нормами прибыли подразделений Audi и Porsche. Но сейчас прибыль Audi, затронутой дизельным скандалом, сокращается, подчеркивая слабость бренда Volkswagen. Volkswagen стремится передать на аутсорсинг производство некоторых комплектующих, но профсоюзы хотят гарантий, что производство по новым технологиям, например батарей для электромобилей, будет размещено в Германии. Без одобрения профсоюзов Мюллер не сможет завершить преобразования. Трудовые организации контролируют примерно половину мест в наблюдательном совете Volkswagen, а основной акционер, земля Нижняя Саксония, в вопросах сохранения рабочих мест также обычно занимает сторону профсоюзов.

Перевела Надежда Беличенко