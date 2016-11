Как Walmart воюет с профсоюзом в соцсетях

Крупнейший частный работодатель США Walmart Stores призывает своих сотрудников не устанавливать на смартфоны приложение WorkIt. Оно разработано профсоюзом OUR Walmart, который выступает за повышение зарплат и другие льготы для работников. По словам лидеров OUR Walmart, приложение позволяет сотрудникам общаться, а также получать советы по трудовому распорядку и законодательству. Согласно документу, с которым ознакомилась The Wall Street Journal, корпорация Walmart инструктирует менеджеров магазинов говорить сотрудникам, что приложение WorkIt не имеет отношения к компании и может использоваться для сбора их персональных данных.

Взносы в OUR Walmart, по данным самой организации, платят несколько тысяч человек, но она не является традиционным профсоюзом, так как ее члены не могут заключать коллективные трудовые договоры. В прошлом году OUR Walmart отделилась от Объединенного профсоюза работников торговли и пищевой промышленности, который до этого несколько лет безуспешно пытался объединить в организацию работников магазинов Walmart. Ранее профсоюз организовывал забастовки в магазинах сети в черную пятницу.

Для регистрации в WorkIt пользователю необходимо сообщить свое имя, адрес электронной почты, номер телефона и почтовый индекс, по желанию – адрес магазина Walmart, где он работает. Но скачать приложение могут не только работники корпорации. Представитель Walmart Кори Ландберг называет это «попыткой сторонней группы собрать как можно больше личной и конфиденциальной информации».

Долгая история Walmart имеет давнюю историю противостояния с проф­союзами. В прошлом году корпорация по требованию профсоюзных лидеров повысила минимальную зарплату сотрудников магазинов до $9 в час и ввела тренинги, помогающие карьерному продвижению сотрудников.

WorkIt отличается от приложений, разработанных другими профсоюзами, тем, что позволяет работникам просить персональных советов по организации труда. «Это битва за сердца и умы работников», – говорит профессор производственных отношений в Clark University Гэри Чейсон. По мнению профессора, в будущем управление персоналом станет осуществляться посредством смартфонов.

И профсоюзы, и работодатели стремятся получить контроль над сообщениями, которые работники получают через социальные сети и приложения. Работодатели запускают собственные приложения и ищут способы выделить свои сообщения для сотрудников из потока информации в социальных сетях. Walmart тестирует собственное приложение для смартфонов, посредством которого компания сможет общаться с сотрудниками. Основная цель – дать работникам быстрый доступ к рабочим графикам, говорит сотрудник, знакомый с ходом разработки.

Сотрудники Walmart уже могут делиться историями и советами в Facebook, Reddit и других социальных сетях. Группа работников Walmart в Facebook насчитывает более 20 000 участников. Однако такой формат общения может приводить к обмену бессистемной и недостоверной информацией, нужно приложение, ответы на вопросы в котором будут отобраны и систематизированы, считают лидеры OUR Walmart.

Разработкой WorkIt по заказу OUR Walmart занималась нью-йоркская компания Quadrant 2, ранее создававшая программные продукты для правозащитных организаций, таких как Американский союз гражданских свобод (American Civil Liberties Union).

Перевела Надежда Беличенко