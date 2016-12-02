С чего начинался бизнес крупнейших сетей быстрого питания

Все легендарные ресторанные франшизы начинались с открытия первого кафе, о котором публика ничего не знала. Открывая их, сами предприниматели вряд ли предполагали, что их идея захватит весь мир. Некоторые крупнейшие сети быстрого питания сохранили первый ресторан в неизменном виде, чтобы сейчас клиенты могли увидеть, с чего все начиналось.

KFC

В 1940 г. Гарланд Сандерс открыл в городе Корбине, штат Кентукки, заправочную станцию, мотель и ресторан площадью около 270 кв. м, который назвал Sanders Court and Cafe. Одно из помещений ресторана представляло собой образец номера в мотеле – это должно было продемонстрировать посетителям, что мотель достаточно хорош, чтобы в нем остановиться, вспоминает Стив Диаринг, старший вице-президент компании JRN, владеющей 154 кафе в 11 штатах США по франшизе Kentucky Fried Chicken (KFC). Первый ресторан Сандерса сейчас также принадлежит JRN. Кроме обслуживания в кафе Сандерс предлагал доставку блюд на дом или в офис, а зал ресторана часто использовался для свадебных торжеств.

После строительства новой федеральной автотрассы количество машин, проезжавших через Корбин, уменьшилось, и бизнес Сандерса стал убыточным. Тогда он начал искать франчайзи, которым мог бы продать свой секретный рецепт приготовления блюд из курицы. На каждом цыпленке, проданном в открытых по франшизе Kentucky Fried Chicken (KFC) ресторанах, Сандерс зарабатывал по 5 центов.

Сейчас первый ресторан в Корбине стал в определенном смысле музеем, говорит Диаринг. Часть его территории огорожена, там воспроизведена прежняя кухня. «Мы восстановили все настолько близко к оригиналу, насколько это было возможно. У нас есть стол, стулья и многие другие предметы из первого ресторана», – рассказал Диаринг. На столах фарфоровая посуда, специи и оригинальное меню. Кое-что, по словам Диаринга, пришлось переделать: так, коптильню на заднем дворе переоборудовали в обеденный зал.

А первый ресторан, открытый по франшизе KFC в Солт-Лейк-Сити, работает до сих пор. В стеклянной витрине в нем выставлен фирменный белый костюм полковника Сандерса, а на выходе из ресторана можно купить футболки с надписью «Я был в первом KFC в мире».

Nathan’s Famous

Когда в 1916 г. Натан Хандверкер открыл киоск с хот-догами на углу Серф- и Стиллвей-авеню на Кони-Айленде, он даже не придумал ему названия. Все просто знали, что есть такое место, куда нужно пойти, если хочется съесть хот-дог. С ростом популярности закусочной Хандверкера друзья уговорили его все же дать месту название. Так появился Nathan’s Famous.

Скончался создатель бигмака Майкл Деллигатти, создатель одного из символов McDonald’s – сэндвича бигмак, скончался на этой неделе в США в возрасте 98 лет. Деллигатти придумал фирменный сэндвич с двумя котлетами, сыром, солеными огурцами, луком, салатом и особым соусом на знаменитой булочке с кунжутом. Ранее сам Деллигатти рассказывал, что McDonald’s поначалу не принимал его идею, так как его простая линейка сэндвичей и так хорошо продавалась.

Вместе с расширением ассортимента росло и кафе, вспоминает бывший операционный директор сети Уэйн Норбиц. Сначала в меню появились гамбургеры, потом сэндвичи с ростбифом, булки со свининой и китайским рагу. Особой популярностью стал пользоваться картофель фри. В 1919 г. на Стиллвей-авеню открылась станция метро, и поток посетителей в закусочной Хандверкера заметно вырос. В 1940-х гг. в Nathan’s Famous открылся отдел морепродуктов. В 1950-х гг. соседнее здание было снесено и на его месте появился большой обеденный зал. До этого Nathan’s Famous работал исключительно навынос.

Сегодня первый Nathan’s занимает целый квартал и привлекает посетителей со всего света, а сеть Nathan’s Famous насчитывает 270 ресторанов. «Это культовое место», – говорит Норбиц.

Dunkin’ Donuts

Уильям Розенберг имел неплохой заработок, продавая кофе, сэндвичи и выпечку рабочим завода в Куинси, Массачусетс. Сначала его кафе называлось Industrial Luncheon Service, потом он переименовал место в Open Kettle. Но в 1950 г. Розенберг понял, что 40% выручки приходится на кофе и пончики. Так появился Dunkin’ Donuts.

Большинство продавцов пончиков предлагали не больше четырех разновидностей. Розенберг решил продавать 52 вида – по одному на каждую неделю в году, рассказывает Виктор Карвальо, один из франчайзи Dunkin’ Donuts, сейчас владеющий первым кафе.

Облик кафе в Куинси с годами изменился, но в 2011 г. его реконструировали, чтобы восстановить вид и дух первого ресторана, рассказал представитель компании. На вывеску вернулся старый шрифт, а в зал – стойка с высокими табуретами. На стенах висят памятные таблички и фотографии основателя Dunkin’ Donuts и самого ресторана во времена, когда он только открылся. Это кафе – единственное примерно из 11 900 точек Dunkin’ Donuts в мире, щеголяющее ретро-стилем, говорит Карвальо.

McDonald’s

В 1948 г. в Сан-Бернардино, Калифорния, братья Ричард и Морис Макдоналды открыли небольшую закусочную, которой суждено было превратиться в один из самых узнаваемых в мире брендов. Вывеска над входом приглашала попробовать гамбургеры за $0,15. Кроме гамбургеров здесь продавались чизбургеры, картофельные чипсы и газированные напитки. Спустя полгода в меню появились молочные коктейли, а чипсы заменили на картофель фри. Позади кафе находились постройки, где размещались офис братьев Макдоналд, гараж и склад для продуктов.

Первый ресторан по франшизе братьев открылся в 1953 г. в Фениксе. Рэй Крок убедил Макдоналдов расширить сеть и в 1955 г. основал McDonald’s System, впоследствии ставшую McDonald’s Corp.

В 1998 г. Альберт Окура выкупил пришедшее в упадок здание первого кафе братьев Макдоналд в Сан-Бернардино и превратил его в неофициальный, но содержательный музей McDonald’s. В рамках на стенах развешаны тексты с воспоминаниями первых работников сети и фотографии, в зале можно увидеть шкафы с памятными реликвиями и фигуры клоуна Роналда Макдоналда и других талисманов McDonald’s в натуральную величину. На здании сохранилась оригинальная вывеска.

Перевела Надежда Беличенко