Каких сотрудников будут нанимать банки в 2017 году

Прибыльные российские банки переходят от сокращения персонала к расширению. За 10 месяцев 2016 г. прибыль банковского сектора в России составила 714 млрд руб., тогда как за аналогичный период 2015 г. – вчетверо меньше, 193 млрд руб. Тенденция позитивно скажется на кадровом рынке, считают рекрутеры. Они выделили пять актуальных направлений развития банков, для которых в наступающем году будут искать персонал.

Семь из 12 опрошенных «Ведомостями» крупных банков подтвердили, что в 2017 г. собираются активно нанимать персонал. Такие планы есть у Сбербанка, Альфа-банка, «ВТБ 24», «Почта банка», «Юникредит банка», банка «Хоум кредит», «Тинькофф банка». Какие сотрудники наиболее желанны? В 2017 г. обострится конкуренция за лучших специалистов по развитию digital-каналов, IT, риск-менеджменту и продажам, рассказывает Наталья Травникова, старший вице-президент, директор департамента персонала и корпоративного развития «ВТБ 24».

Идут в регионы

В 2017 г. продолжится или возобновится региональная экспансия банков. Например, «Почта банк» до конца 2016 г. откроет 1600 клиентских центров в отделениях «Почты России». В следующем году банк планирует создать более 7000 новых рабочих мест и к концу года общая численность штата должна достигнуть 18 000 человек, рассказывает вице-президент и директор по персоналу банка Юлия Бородай. Самый большой прирост, как и в 2016 г., покажет персонал, работающий с клиентами: банку нужны операционисты, кассиры, менеджеры по работе с клиентами. В следующем году банк начнет работать на Дальнем Востоке и Северном Кавказе, объясняет Бородай.

Зарплаты 116714 руб. составляет средний оклад управляющего банковским филиалом, по сведениям банка данных заработных плат HeadHunter

113100 руб. составляет ежемесячная зарплата начальника отдела управления рисками (без бонусов и премий)

У «Тинькофф банка» другая концепция развития, но людей он тоже набирает – в удаленный контактный центр. Банк ищет доброжелательных и терпеливых надомников с правильной речью для продаж, сообщил представитель банка.

«ВТБ 24» запланировал на 2017 г. открытие нового сервисного центра в Самаре. В этом подразделении на 170 рабочих мест будут вакансии для специалистов по IT и бухгалтерскому учету. В уже работающем сервисном центре в Чебоксарах банк собирается централизовать всю работу по проверке заемщиков. Там появится 150 новых рабочих мест. «ВТБ 24» планирует открыть в следующем году 40 региональных офисов, в том числе для состоятельных клиентов в Москве, Санкт-Петербурге и во Владивостоке.

Сбербанку нужны специалисты в области цифровых продаж, дистанционного обслуживания, маркетинга, разработчики, инженеры данных и специалисты по анализу данных, рассказал представитель банка. Он ищет экспертов, сочетающих знание традиционных банковских областей и современных IT и инструментов аналитики. Набор Сбербанк запланировал не только в Москве, но и в других городах присутствия.

Некоторые банки притормозили наем из-за реорганизации. Например, наступающий 2017 год станет годом интеграции банков ВТБ и «ВТБ 24», поэтому активного найма не будет, рассказали в пресс-службе ВТБ.

Снижают риски

Одними из самых востребованных останутся риск-менеджеры, считает Андрей Захаров, директор департамента по подбору персонала для финансовых институтов агентства «Контакт». В «Юникредит банке» с недавних пор стали готовить молодых математиков-аналитиков, которые занимаются оценкой рисков, отмечает Константин Сааков, начальник управления подбора персонала банка. Это более эффективный путь, чем перекупать дорогих кандидатов с уже перегретого рынка, уточняет Сааков.

В последние два года в отрасли обострился дефицит экспертов и методологов по внедрению стандартов Базельского комитета. Специалистов такого профиля российские вузы не готовят, банкам приходится обучать их самим, говорит Сааков.

Найти готового специалиста непросто. «За полгода нам удалось провести переговоры с 30 кандидатами, из которых только пятеро удовлетворяли требованиям заказчика», – говорит Наталья Ощаповская, эксперт «Юнити». По ее словам, знание «Базеля III» и требований ЦБ обязательно для всех, кто управляет операционными и надзорно-законодательными рисками. Но для разработки методологии нужен практический опыт управления рисками и подготовки нормативных документов – а им обладают единицы, уточняет эксперт. Подходящего специалиста можно либо переманить из другого банка, либо самостоятельно вырастить. Зарплатные ожидания таких соискателей, по данным «Юнити», находятся в диапазоне 150 000–170 000 руб.

Безопасный банк

Массированные кибератаки, подобные случившейся 9 ноября 2016 г. (ей подверглись пять крупных российских банков), подтверждают актуальность вложений в информационную безопасность. Динамика вакансий это доказывает, говорят рекрутеры. В 2016 г. у «Юнити» на 36% выросло число заказов на поиск специалистов по информационной безопасности по сравнению с 2015 г., рассказывает Яна Карпова, ведущий специалист по подбору персонала агентства. По ее словам, растет, например, потребность в методологах c международным сертификатом Certified Information Systems Auditor. Банки переманивают кандидатов у системных интеграторов или компаний, занимающихся информационной безопасностью, говорит Карпова. Если специалист отвечает основным требованиям, работодатели готовы взять его, даже если он никогда не работал в финансовой организации.

В 2017 г. нехватка высококлассных экспертов в сфере информационной безопасности и мониторинга мошенничества сохранится, убеждены эксперты. И это оправданно: по оценке рейтингового агентства The Nilson Report, в 2015 г. убытки мировой финансовой индустрии от мошенничества по банковским картам составили $21,84 млрд. А к 2019 г. потери, по прогнозу агентства, вырастут до $32,82 млрд.

Не могут найти

Ведущие банки развивают электронные сервисы: одни делают ставку на большие данные и машинное обучение, а другие – на создание чат-ботов и финансовых супермаркетов. По оценкам ЦБ России, проникновение таких услуг достигнет 65% к 2018 г. против 18% на начало 2016 г. Поэтому отрасли нужны аналитики и рядовые разработчики информационных продуктов.

Наиболее востребованными в 2017 г. станут IT-специалисты с опытом работы по методике управления проектами Agile, считает Бородай. Из необычных специалистов в штате банка «Хоум кредит» недавно появился, например, тренер по Agile, рассказывает представитель банка. Он должен отслеживать групповую динамику команд, их успехи и ошибки. Практическим опытом и умением воздействовать на умы сотрудников обладают очень немногие тренеры, говорит Кристина Паскина, специалист по подбору персонала «Юнити». Она замечает, что направление это новое и объявления о вакансиях практически не дают результата. Поэтому приходится делать ставку на личные рекомендации и прямой поиск в профессиональных сообществах, уточняет Паскина. Зарплата таких специалистов – от 100 000 руб., предела нет, ведь конкурировать за них приходится не только с другими банками и IT-компаниями, но даже с ювелирами и авиаперевозчиками, внедряющими Agile, говорит Паскина.

В 2016 г. Сбербанк начал формировать команду тренеров по Agile и продолжил укреплять команды по управлению рисками, IT и кибербезопасности. На сегодня у Сбербанка особый фокус на специалистах по машинному обучению и анализу больших данных. Банк активно приглашает их участвовать в конкурсах IT-проектов (хакатонах), по результатам которых нанимает на работу. В 2017 г. эта практика продолжится, говорят представители Сбербанка.

В 2017 г. и Альфа-банк будет развивать цифровое направление, по словам его представителя. Банк собирается привлекать сотрудников цифровых профессий, он готов брать молодежь и активно сотрудничает с вузами, говорит он. А банку «Хоум кредит» нужны аналитики, интернет-маркетологи, и в частности специалисты по SEO и Agile, IT-разработчики и архитекторы, в частности по Java и Python, специалисты по организации CRM-кампаний.

Найти подходящих людей непросто, признается Сааков. Например, сильного менеджера по маркетингу в социальных сетях (SMM Manager) в «Юникредит банке» ищут довольно давно и не могут найти до сих пор. В дефиците и специалисты по развитию дистанционных каналов обслуживания, добавляет он.