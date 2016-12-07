Каких сотрудников будут нанимать банки в 2017 году
- Елена Горелова
- / Ведомости
Прибыльные российские банки переходят от сокращения персонала к расширению. За 10 месяцев 2016 г. прибыль банковского сектора в России составила 714 млрд руб., тогда как за аналогичный период 2015 г. – вчетверо меньше, 193 млрд руб. Тенденция позитивно скажется на кадровом рынке, считают рекрутеры. Они выделили пять актуальных направлений развития банков, для которых в наступающем году будут искать персонал.
Семь из 12 опрошенных «Ведомостями» крупных банков подтвердили, что в 2017 г. собираются активно нанимать персонал. Такие планы есть у Сбербанка, Альфа-банка, «ВТБ 24», «Почта банка», «Юникредит банка», банка «Хоум кредит», «Тинькофф банка». Какие сотрудники наиболее желанны? В 2017 г. обострится конкуренция за лучших специалистов по развитию digital-каналов, IT, риск-менеджменту и продажам, рассказывает Наталья Травникова, старший вице-президент, директор департамента персонала и корпоративного развития «ВТБ 24».
Идут в регионы
В 2017 г. продолжится или возобновится региональная экспансия банков. Например, «Почта банк» до конца 2016 г. откроет 1600 клиентских центров в отделениях «Почты России». В следующем году банк планирует создать более 7000 новых рабочих мест и к концу года общая численность штата должна достигнуть 18 000 человек, рассказывает вице-президент и директор по персоналу банка Юлия Бородай. Самый большой прирост, как и в 2016 г., покажет персонал, работающий с клиентами: банку нужны операционисты, кассиры, менеджеры по работе с клиентами. В следующем году банк начнет работать на Дальнем Востоке и Северном Кавказе, объясняет Бородай.
116714 руб. составляет средний оклад управляющего банковским филиалом, по сведениям банка данных заработных плат HeadHunter
113100 руб. составляет ежемесячная зарплата начальника отдела управления рисками (без бонусов и премий)
У «Тинькофф банка» другая концепция развития, но людей он тоже набирает – в удаленный контактный центр. Банк ищет доброжелательных и терпеливых надомников с правильной речью для продаж, сообщил представитель банка.
«ВТБ 24» запланировал на 2017 г. открытие нового сервисного центра в Самаре. В этом подразделении на 170 рабочих мест будут вакансии для специалистов по IT и бухгалтерскому учету. В уже работающем сервисном центре в Чебоксарах банк собирается централизовать всю работу по проверке заемщиков. Там появится 150 новых рабочих мест. «ВТБ 24» планирует открыть в следующем году 40 региональных офисов, в том числе для состоятельных клиентов в Москве, Санкт-Петербурге и во Владивостоке.
Сбербанку нужны специалисты в области цифровых продаж, дистанционного обслуживания, маркетинга, разработчики, инженеры данных и специалисты по анализу данных, рассказал представитель банка. Он ищет экспертов, сочетающих знание традиционных банковских областей и современных IT и инструментов аналитики. Набор Сбербанк запланировал не только в Москве, но и в других городах присутствия.
Некоторые банки притормозили наем из-за реорганизации. Например, наступающий 2017 год станет годом интеграции банков ВТБ и «ВТБ 24», поэтому активного найма не будет, рассказали в пресс-службе ВТБ.
Снижают риски
Одними из самых востребованных останутся риск-менеджеры, считает Андрей Захаров, директор департамента по подбору персонала для финансовых институтов агентства «Контакт». В «Юникредит банке» с недавних пор стали готовить молодых математиков-аналитиков, которые занимаются оценкой рисков, отмечает Константин Сааков, начальник управления подбора персонала банка. Это более эффективный путь, чем перекупать дорогих кандидатов с уже перегретого рынка, уточняет Сааков.
В последние два года в отрасли обострился дефицит экспертов и методологов по внедрению стандартов Базельского комитета. Специалистов такого профиля российские вузы не готовят, банкам приходится обучать их самим, говорит Сааков.
Найти готового специалиста непросто. «За полгода нам удалось провести переговоры с 30 кандидатами, из которых только пятеро удовлетворяли требованиям заказчика», – говорит Наталья Ощаповская, эксперт «Юнити». По ее словам, знание «Базеля III» и требований ЦБ обязательно для всех, кто управляет операционными и надзорно-законодательными рисками. Но для разработки методологии нужен практический опыт управления рисками и подготовки нормативных документов – а им обладают единицы, уточняет эксперт. Подходящего специалиста можно либо переманить из другого банка, либо самостоятельно вырастить. Зарплатные ожидания таких соискателей, по данным «Юнити», находятся в диапазоне 150 000–170 000 руб.
Безопасный банк
Массированные кибератаки, подобные случившейся 9 ноября 2016 г. (ей подверглись пять крупных российских банков), подтверждают актуальность вложений в информационную безопасность. Динамика вакансий это доказывает, говорят рекрутеры. В 2016 г. у «Юнити» на 36% выросло число заказов на поиск специалистов по информационной безопасности по сравнению с 2015 г., рассказывает Яна Карпова, ведущий специалист по подбору персонала агентства. По ее словам, растет, например, потребность в методологах c международным сертификатом Certified Information Systems Auditor. Банки переманивают кандидатов у системных интеграторов или компаний, занимающихся информационной безопасностью, говорит Карпова. Если специалист отвечает основным требованиям, работодатели готовы взять его, даже если он никогда не работал в финансовой организации.
В 2017 г. нехватка высококлассных экспертов в сфере информационной безопасности и мониторинга мошенничества сохранится, убеждены эксперты. И это оправданно: по оценке рейтингового агентства The Nilson Report, в 2015 г. убытки мировой финансовой индустрии от мошенничества по банковским картам составили $21,84 млрд. А к 2019 г. потери, по прогнозу агентства, вырастут до $32,82 млрд.
Не могут найти
Ведущие банки развивают электронные сервисы: одни делают ставку на большие данные и машинное обучение, а другие – на создание чат-ботов и финансовых супермаркетов. По оценкам ЦБ России, проникновение таких услуг достигнет 65% к 2018 г. против 18% на начало 2016 г. Поэтому отрасли нужны аналитики и рядовые разработчики информационных продуктов.
Наиболее востребованными в 2017 г. станут IT-специалисты с опытом работы по методике управления проектами Agile, считает Бородай. Из необычных специалистов в штате банка «Хоум кредит» недавно появился, например, тренер по Agile, рассказывает представитель банка. Он должен отслеживать групповую динамику команд, их успехи и ошибки. Практическим опытом и умением воздействовать на умы сотрудников обладают очень немногие тренеры, говорит Кристина Паскина, специалист по подбору персонала «Юнити». Она замечает, что направление это новое и объявления о вакансиях практически не дают результата. Поэтому приходится делать ставку на личные рекомендации и прямой поиск в профессиональных сообществах, уточняет Паскина. Зарплата таких специалистов – от 100 000 руб., предела нет, ведь конкурировать за них приходится не только с другими банками и IT-компаниями, но даже с ювелирами и авиаперевозчиками, внедряющими Agile, говорит Паскина.
В 2016 г. Сбербанк начал формировать команду тренеров по Agile и продолжил укреплять команды по управлению рисками, IT и кибербезопасности. На сегодня у Сбербанка особый фокус на специалистах по машинному обучению и анализу больших данных. Банк активно приглашает их участвовать в конкурсах IT-проектов (хакатонах), по результатам которых нанимает на работу. В 2017 г. эта практика продолжится, говорят представители Сбербанка.
В 2017 г. и Альфа-банк будет развивать цифровое направление, по словам его представителя. Банк собирается привлекать сотрудников цифровых профессий, он готов брать молодежь и активно сотрудничает с вузами, говорит он. А банку «Хоум кредит» нужны аналитики, интернет-маркетологи, и в частности специалисты по SEO и Agile, IT-разработчики и архитекторы, в частности по Java и Python, специалисты по организации CRM-кампаний.
Найти подходящих людей непросто, признается Сааков. Например, сильного менеджера по маркетингу в социальных сетях (SMM Manager) в «Юникредит банке» ищут довольно давно и не могут найти до сих пор. В дефиците и специалисты по развитию дистанционных каналов обслуживания, добавляет он.