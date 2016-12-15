Желающих сменить работу в Петербурге стало меньше

Осенью этого года число безработных впервые не только не увеличилось, но и продолжило снижение, говорит председатель городского комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко. По его словам, в октябре в Петербурге зарегистрировано 10 900 безработных – на 2% меньше, чем в сентябре, и на 7% меньше, чем год назад. Это связано не только с улучшением ситуации в туризме, сферах услуг и госзаказа, но и с малым размером пособия по безработице, признает он. Пособие составляет от 850 до 4900 руб. Будь оно побольше, число безработных в Петербурге выросло бы максимум на треть, считает Чернейко. В 2016 г. объемы сокращений были значительно меньше, чем в 2015 г., говорит шеф-редактор «Работа.ру» Анна Чуксеева. Соискатели ведут себя менее активно – имеющие работу предпочитают оставаться на своих местах, даже если условия оставляют желать лучшего, отмечает она. В первой половине 2016 г. число вакансий стало расти, а число резюме падать – работодатели, даже имея потребность в персонале, не могут предложить привлекательных зарплат и мотивация к смене компании у работающих людей минимальна, говорит Чуксеева. Раньше более 90% сотрудников сферы ритейла были готовы сменить работу, а в 2016 г. таких уже 72–75%, соглашается директор по персоналу компании «Юлмарт» Дарья Беляева.

Рынок труда Петербурга остается рынком работодателя, разрыв между ожиданиями соискателей и предложениями компаний растет, считает операционный менеджер по Северо-Западу Ancor Professional Наталья Панькова. Бизнес продолжает оптимизировать расходы на персонал, упрощаются организационные структуры, замечает она. По словам Паньковой, сокращений на рынке уже практически нет, но на место уходящих сотрудников не принимают новых, происходит замораживание вакансий. В основном люди уходят из автомобилестроения и банковской сферы, отмечает она. По данным пресс-службы портала Superjob.ru, в 2016 г. о сокращениях, согласно опросам, говорили всего 17% респондентов, чаще всего – строительные компании и банки. Число резюме нетрудоустроенных кандидатов выросло в этом году на 9%, среди рабочих их стало больше на 20% по сравнению с началом года, среди медиков и управленцев – на 13 и 11%. Меньше стало нетрудоустроенных сотрудников банков (-23%), страховых компаний (-17%), менеджеров по закупкам (-16%). Безработица высококвалифицированного персонала невелика, отмечает Панькова.

Прошлый год прошел под знаком оптимизации затрат, в среднем число резюме росло на 36% в квартал, вспоминает директор по Северо-Западу HeadHunter Юлия Сахарова. В этом году рынок стабилизировался, на 30% увеличилось количество вакансий, резюме в среднем растут на 10–12% в квартал, говорит Сахарова. Петербургские работодатели активно ищут программистов, разработчиков, специалистов по продажам, рабочих, отмечает она. В этом году в городе не появилось новых больших проектов, констатирует гендиректор агентства «1000 кадров» Мария Маргулис. По ее словам, в последние два года были довольно существенные сокращения, в автопроме – несколько тысяч человек – и многие компании урезали численность до минимума. Nissan в конце 2015 г. и в 2016 г. уволил 520 человек, сейчас набор персонала практически не ведется, говорит Ярослава Васильева, директор по персоналу Nissan Russia.