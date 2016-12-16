Британские IT-стартапы не хотят отдавать кадры таким гигантам, как Google или Facebook

Но они вряд ли избегут оттока персонала и кадрового голода

В 2010 г. уроженец Пакистана Азмат Юсуф уволился из лондонского отделения Google и спустя несколько месяцев основал собственную компанию, которая создала Citymapper – транспортное приложение, работающее сейчас в 29 городах по всему миру.

Переход Юсуфа из крупной компании в британский высокотехнологичный стартап – довольно распространенный в этом секторе случай. По данным недавнего исследования венчурной фирмы Balderton Capital, пятерку основных бывших работодателей нынешних сотрудников британских стартапов составляют IBM, HP, Microsoft, Google и Yahoo. Объектами исследования стали 1000 компаний, получающих венчурное финансирование.

«Такие крупные и известные на рынке компании, как Google, Facebook и Microsoft, эффективно готовят наших местных специалистов к тому, чтобы стать предпринимателями. Из этих компаний вышли основатели целого ряда самых успешных стартапов в нашем портфеле, от Citymapper до TransferWise», – говорит партнер Balderton Capital Джеймс Вайз.