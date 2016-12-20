Карьера
Статья опубликована в № 4228 от 20.12.2016 под заголовком: Отстоять свои интересы

Как, воспользовавшись моментом, получить повышение или поощрение

Шансы добиться своего – в работе, свободе маневра или оплате труда, – у сотрудников появляются ежедневно
Алексей Таранин

Опытные управленцы обычно умеют вести переговоры: с клиентами – о контрактах, с руковод­ством – о бюджете, с подчиненными – о зарплате. Но ведь те же навыки нужны и в других ситуациях, тех, которые формально переговорами не назовешь. Знаете ли вы, как, воспользовавшись моментом, получить повышение, урегули­ровать спорный вопрос или добиться поощрения за сверхурочную работу? Оказывается, многие не знают. Вот несколько примеров.

Шарлотта, менеджер по продажам, узнала, что в компании ищут человека на должность регионального менеджера, и решила, что это как раз для нее. Но еще ей сказали, что на это место берут хорошего знакомого главы подразделения. ­Шарлотта не знает, как противостоять ­такому сопернику.

Как руководителю принять разумное решение в трудной ситуации?

Кевин, директор по коммуникациям, помог коллегам из другого отдела не потерять крупного клиента. Теперь его то и дело просят о помощи. Он не знает, как вежливо отказать.

Марина, финансовый директор подразделения промышленной компании, работает в этой должности уже два года. Чтобы занять ее, она переехала в другой город – поближе к штаб-квартире. Муж и дети последовали за ней, но не прижились на новом месте и мечтают вернуться назад. Марине надо выбирать: работа или семья.

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