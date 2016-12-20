Как, воспользовавшись моментом, получить повышение или поощрение

Опытные управленцы обычно умеют вести переговоры: с клиентами – о контрактах, с руководством – о бюджете, с подчиненными – о зарплате. Но ведь те же навыки нужны и в других ситуациях, тех, которые формально переговорами не назовешь. Знаете ли вы, как, воспользовавшись моментом, получить повышение, урегулировать спорный вопрос или добиться поощрения за сверхурочную работу? Оказывается, многие не знают. Вот несколько примеров.
Шарлотта, менеджер по продажам, узнала, что в компании ищут человека на должность регионального менеджера, и решила, что это как раз для нее. Но еще ей сказали, что на это место берут хорошего знакомого главы подразделения. Шарлотта не знает, как противостоять такому сопернику.
Кевин, директор по коммуникациям, помог коллегам из другого отдела не потерять крупного клиента. Теперь его то и дело просят о помощи. Он не знает, как вежливо отказать.
Марина, финансовый директор подразделения промышленной компании, работает в этой должности уже два года. Чтобы занять ее, она переехала в другой город – поближе к штаб-квартире. Муж и дети последовали за ней, но не прижились на новом месте и мечтают вернуться назад. Марине надо выбирать: работа или семья.