Почти все рекрутеры опираются на интуицию при подборе персонала – HeadHunter

Хотя она часто обманывает, признаются сами менеджеры по персоналу

При подборе персонала на интуицию полагаются 96% рекрутеров, выяснила служба исследований HeadHunter. Она в начале декабря опросила 252 менеджера по персоналу. Оказалось, что 13% постоянно используют интуицию при найме, 33% делают это часто и 51% – иногда. Лишь 3% опрошенных сообщили, что никогда не руководствуются интуицией в оценке соискателей.

Наибольшее недоверие к интуиции испытывают службы персонала крупных компаний с численностью более 1000 человек (46% респондентов не доверяют). Малые же предприятия (от 50 до 100 сотрудников) не определились, насколько интуиция кадровиков помогает верно оценивать соискателей (71% респондентов). Чаще всего полагаются на субъективные оценки менеджеры по персоналу в средних компаниях со штатом от 250 до 500 сотрудников (27% респондентов).