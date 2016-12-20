Карьера
Статья опубликована в № 4228 от 20.12.2016 под заголовком: Кадровики надеются на интуицию

Почти все рекрутеры опираются на интуицию при подборе персонала – HeadHunter

Хотя она часто обманывает, признаются сами менеджеры по персоналу
При подборе персонала почти все рекрутеры опираются на субъективные ощущения, показал опрос HeadHunter
При подборе персонала почти все рекрутеры опираются на субъективные ощущения, показал опрос HeadHunter
PIXABAY

При подборе персонала на интуицию полагаются 96% рекрутеров, выяснила служба исследований HeadHunter. Она в начале декабря опросила 252 менеджера по персоналу. Оказалось, что 13% постоянно используют интуицию при найме, 33% делают это часто и 51% – иногда. Лишь 3% опрошенных сообщили, что никогда не руководствуются интуицией в оценке соискателей.

Наибольшее недоверие к интуиции испытывают службы персонала крупных компаний с численностью более 1000 человек (46% респондентов не доверяют). Малые же предприятия (от 50 до 100 сотрудников) не определились, насколько интуиция кадровиков помогает верно оценивать соискателей (71% респондентов). Чаще всего полагаются на субъективные оценки менеджеры по персоналу в средних компаниях со штатом от 250 до 500 сотрудников (27% респондентов).

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