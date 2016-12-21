Как выбить миллион из работодателя при увольнении

Анастасия Горшкова, бывший заместитель шеф-редактора сайта Forbes.ru, получила при увольнении 920 000 руб. компенсации. Она рассказывает, что пришла в Forbes в марте 2016 г. Уже в мае у нее возник конфликт с руководством AC Rus Media (входит в группу ACMG), которая выпускает российскую версию журнала: пять дней работы в удаленном режиме ей зачли как прогул и не заплатили за них, утверждает Горшкова. Журналистка пожаловалась в трудовую инспекцию на невыплату зарплаты. А два дня спустя рассказала эту историю в Facebook. Почти сразу же с ней связался представитель Александра Федотова (владельца ACMG), а в июле 2016 г. работодатель выплатил Горшковой компенсацию за досрочное расторжение трудового договора – шесть месячных окладов и все суммы, предусмотренные законом, поясняет бывший заместитель шеф-редактора Forbes.ru. Представители ACMG отказались комментировать историю увольнения Горшковой. По словам бывшего сотрудника ACMG, работавшего одновременно с Горшковой, наниматель совершил две кадровые ошибки: когда нанял новую команду для перезапуска сайта, не собрав рекомендации, и когда не выполнил устных договоренностей с этими сотрудниками.

Когда сотрудник, проработавший в компании всего несколько месяцев, сливает такую информацию в сеть, это говорит о его конфликтности, замечает Артем Зюрюкин, управляющий директор по консалтингу Globalhru. Споры о компенсациях вполне можно решить с помощью мирных переговоров с работодателем, убежден Андрей Носов, основатель консалтингового проекта JobTalk (помогает сотрудникам договариваться с работодателями об условиях найма и увольнения).

Уходят молча

В России 68% сотрудников соглашаются на условия увольнения, которые предлагает работодатель, и только 32% вступают в переговоры, показал опрос 200 сотрудников и 80 работодателей, проведенный в 2016 г. JobTalk. Носов отмечает, что парадокс в том, что 62% работодателей готовы выплачивать более высокие компенсации по итогам переговоров.