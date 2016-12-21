Бизнес-школы учат пользоваться искусственным интеллектом

Все больше компаний стараются применять для управления анализ больших объемов данных и инструменты помощи руководителям в принятии решений

Искусственный интеллект постепенно входит в программу ведущих бизнес-школ. Harvard Business School, Sloan School of Management Массачусетского технологического института, INSEAD и многие другие включают в расписание курсы по изучению алгоритмов и приложений для поддержки принятия решений. Все больше компаний стараются применять для управления анализ больших объемов данных и инструменты помощи руководителям в принятии решений.