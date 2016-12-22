Рестораторам, строителям и фермерам США не хватает мигрантов

Одним из ключевых пунктов выборной кампании Дональда Трампа было обещание депортировать из США всех нелегальных мигрантов, которые отнимают рабочие места у американцев. Но многие владельцы бизнеса в США, напротив, обеспокоены тем, что мексиканцев на рынке труда стало, по их мнению, слишком мало. Особенно остро их нехватку ощущают строительные компании, заведения общественного питания и фермеры – в этих отраслях выходцы из Мексики всегда составляли основной костяк низкооплачиваемой неквалифицированной рабочей силы.

Владелец King of Texas Roofing Нельсон Брэдди называет текущую ситуацию с наймом персонала худшей за свою карьеру: он готов прямо сейчас нанять 60 кровельщиков, но их негде взять. За последние два года из-за нехватки рабочей силы его компания была вынуждена отказаться от проектов на $20 млн. Владелец сети закусочных Tacolicious в районе бухты Сан-Франциско Джо Харгрейв продолжает открывать новые точки, но они меньшего размера, чем планировалось: в новые кафе сложно найти персонал. Фермер из Флориды Стив Джонсон сетует, что прямо сейчас на его полях есть работа для 80 парней, но работников нет.

У сокращения потока мигрантов несколько причин. Население Мексики стареет, доля людей в возрасте от 15 до 29 лет (группа, наиболее склонная к эмиграции) к 2014 г. снизилась до 25%, в 1990-е гг. она составляла около 30%. Кроме того, за последние 20 лет среднее количество детей в мексиканских семьях сократилось до двух, тогда как в 1960-е гг. оно почти достигало семи. У родителей стало больше возможностей прокормить своих детей и дать им возможность получить образование и найти работу на родине. Контрабандисты стали просить слишком дорого за проход через территории, часто подконтрольные наркокартелям, и через границу, которая сегодня охраняется гораздо лучше, чем раньше.

По данным статистического управления министерства труда США, в мае 2016 г. в секторе отелей и ресторанов было более 700 000 незакрытых вакансий – самый высокий показатель с 2001 г. Ассоциация генеральных подрядчиков Америки в прошлом году выяснила, что 86% строительных компаний с трудом заполняют вакансии плотников, электриков и других рабочих. По оценкам министерства труда США, в связи со старением населения спрос на сиделок в ближайшие 10 лет взлетит на 40% при их ныне остром дефиците.