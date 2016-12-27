Менеджмент
Статья опубликована в № 4233 от 27.12.2016 под заголовком: Ордена лучше премий

Зачем ExxonMobil раздает сотрудникам ордена

Сотрудников можно и нужно мотивировать наградами, как скаутов – ExxonMobil
Ордена лучше премий
Ордена лучше премий
М. Стулов / Ведомости

Если вам нужен образец для ведения бизнеса, управления бизнесом, начните с закона скаутов», – говорил Тиллерсон об уроках лидерства, которые можно вынести из скаутского опыта. В 2010–2012 гг. Тиллерсон был президентом «Бойскаутов Америки», до сих пор он остается приверженцем принципов скаутского движения, таких как верность, повиновение и вежливость. Кроме того, Тиллерсон – убежденный сторонник традиций награждения знаками отличия. При его поддержке эти традиции распространились из скаутского движения в новые сферы, и к знакам отличников борьбы с пожарами или оказания первой помощи добавились отличники предпринимательства, робототехники и инженерных дисциплин.

Сам руководитель ExxonMobil также имеет несколько наград, среди которых орден Дружбы, полученный им от президента России Владимира Путина. В книге Private Empire, посвященной ExxonMobil, Стив Колл писал, что Тиллерсон ввел в корпорации систему поощрения сотрудников медалями за достижения.

Сотрудникам часто платят ниже их производительности труда

Акцент на скаутах может вызвать смех, но в условиях растущего недоверия к денежным бонусам не стоит сбрасывать со счетов нематериальные поощрения, если они правильно стимулируют сотрудников.

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