Нужны ли компаниям генеральные директора

Швейцарский производитель часов и ювелирных изделий Richemont недавно объявил, что на смену гендиректору компании Ришару Лепе, уходящему в отставку в 2017 г., никто не придет.

Таким образом Richemont войдет в небольшую группу компаний, в которых отсутствует должность главного руководителя. Например, в DPR Construction и производителе программного обеспечения Peakon все решения принимают управляющие комитеты – как говорят их лидеры, такая структура стимулирует совместную работу и повышает качество решений, принимаемых на всех уровнях. Однако временами коллегиальный способ принятия решений не срабатывает, а эксперимент по работе без босса в одном из коллективных инвестиционных фондов был признан полностью неудавшимся.

Управляющий комитет DPR принимает все решения совместно, иногда после долгих споров, говорит сооснователь компании Дуг Вудс. Порой он жалеет, что нельзя просто стукнуть кулаком по столу и сказать: «Мы сделаем вот так, и точка», – но считает, что единогласные решения комитета более полезны для его компании с годовой выручкой около $4 млрд.

Все 4000 сотрудников DPR могут свободно предлагать идеи и принимать собственные решения. Опытные лидеры компании, такие как Вудс, сейчас входящий в совет директоров, периодически меняют кого-то из восьми членов управляющего комитета и консультируют комитет, сохраняя направление развития компании.