Зачем взрослые приходят в детский «парк профессий»

Детский парк развлечений KidZania в торговом центре Westfield в западном Лондоне обычно посещают примерно 1400 детей в день. В этом специально построенном «городе» есть пожарная станция, больница, теле- и радиостудия, банк, парикмахерская, театр и множество других мест, где дети могут примерить на себя настоящие профессии. Однако по вечерам в этом «городе» иногда собирается несколько сотен взрослых, с большим энтузиазмом играющих во врачей, пожарных, летчиков и диджеев. Что же заставляет профессионалов, имеющих настоящую работу, проводить вечер за игрой в детей, играющих во взрослые профессии?

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