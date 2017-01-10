Творческие сотрудники нередко считают себя гениями

Недавно мы анализировали процесс создания нового продукта и обнаружили досадный сбой во взаимодействии между коллегами. Производитель игрушек решил выпустить к рождественским праздникам очередной хит. Один из наиболее талантливых разработчиков представил концепцию игры-автогонки, и присутствовавший на обсуждении маркетолог, назовем его Кайл, высказал свое мнение: «В игру нужно ввести персонажа». Поскольку у Кайла не было опыта креативных разработок, дизайнер с возмущением отверг его предложение.

Однако маркетолог оказался прав. Спустя несколько недель отдел разработки признал, что прохожий («персонаж») действительно существенно оживил бы игру. К сожалению, было уже поздно: внедрение нового элемента отсрочило бы выпуск продукта и покупатели получили бы его уже после праздников. В итоге проект отложили в долгий ящик.

Анализ динамики сотрудничества, предпринятый нами, показывает, что подобный сценарий весьма распространен. Людям вроде Кайла – не имеющим опыта в конкретной сфере, но готовым внести в дело ощутимый вклад – трудно влиять на работу коллег-креативщиков. Последние – в компаниях их немного, но они играют важную роль, разрабатывая новые игрушки, создавая рекламные тексты, проводя биотехнологические эксперименты или шлифуя банковскую аналитику, – зачастую с легкостью выдают идеи, но терпеть не могут принимать их от других.

Не так давно мы провели ряд исследований, чтобы выявить причины этого явления и понять, как быть Кайлам всего мира. Нам удалось доказать, что проблема не в эгоизме, а в самоощущении. Значительный процент сотрудников, занимающихся творческой работой, считают себя гениями, «художниками» – и, если им кажется, что их статусу что-то угрожает, действуют неадекватно.