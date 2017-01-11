Более 50% компаний несут издержки из-за увольнений сотрудников, которым долго добираться на работу из дома

Анастасия Ильина четыре года работает финансовым директором в компании по продаже строительного оборудования. Первые два года ей приходилось добираться до работы 3–4 часа: ровно столько уходило на дорогу от Сергиева Посада до Ленинского проспекта, где находится офис компании. Выезжать из дома, чтобы не опаздывать, нужно было не позже 6 утра, а расходы на бензин, которые компенсировал работодатель, составляли не меньше 30 000–40 000 руб. в месяц. Два года назад Ильина сама предложила руководству снять ей жилье в шаговой доступности от работы. Сначала это была однокомнатная квартира, а в конце прошлого года работодатель поощрил ее и еще нескольких руководителей за хорошую работу и снял им более дорогое жилье. Сейчас Ильина живет в двухкомнатной квартире в новом доме с охраняемым подъездом. По ее словам, компания очень внимательно относится к вопросу, где проживает кандидат, ведь от того, сколько человек тратит времени на дорогу до офиса, напрямую зависит его производительность: от изнуренных, невыспавшихся сотрудников толку мало.

Интересуются поневоле

Больше половины работодателей (76%) всегда интересуются у соискателей, как долго им придется добираться до места работы, говорят данные опроса исследовательского центра Superjob, в котором приняли участие 1000 менеджеров по персоналу различных российских предприятий и организаций. Каждый третий работодатель (30%) при прочих равных предпочтет человека, живущего ближе всего к месту службы.

Обращать внимание на место жительства кандидата работодателям приходится поневоле: более половины опрошенных компаний (63%) сталкивались со случаями, когда новые сотрудники увольнялись в течение нескольких недель после трудоустройства из-за того, что дорога до работы занимала у них слишком много времени. Для работодателя такое непостоянство работников чревато серьезными потерями. Кроме того, что компании тратятся на подбор, обучение и адаптацию каждого нового сотрудника, они еще несут потери из-за простоев в работе. Например, на поиск рабочего в среднем уходит 17 дней, линейных менеджеров – около трех недель, а руководителей – не меньше месяца, объясняет руководитель Superjob Наталья Голованова.