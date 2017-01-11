В 2017 г. бизнес-лидеры столкнутся с ростом нестабильности во всем мире, считают эксперты

Американская биотехнологическая компания Amicus Therapeutics еще в первом полугодии 2016 г. открыла сразу несколько представительств в Европе: во Франции, Нидерландах, Италии, Германии и Испании. А для штаб-квартиры директор фирмы Джон Кроули выбрал Лондон. Компания, специализирующаяся на разработке лекарств от редких заболеваний, надеялась, что европейские регуляторы одобрят использование ее препарата Amicus Therapeutics от болезни Фабри, и в мае она это одобрение получила. Однако летом Великобритания заявила о выходе из ЕС. Новость застала Кроули и его менеджеров врасплох. Поразмыслив, Кроули решил не вносить изменений в запланированную кампанию продвижения препарата в Европе. Хотя он и сейчас опасается перемен в сфере регулирования фармацевтического рынка – особенно его тревожат предвыборные обещания Трампа добиться снижения цен на лекарства. Как и другие лидеры бизнеса, Кроули говорит, что ему некомфортно в среде, в которой «одно сообщение в Twitter может обрушить рыночную капитализацию компании на сотни миллионов долларов».

Многие эксперты считают, что в 2017 г. бизнес столкнется с ростом непредсказуемости во всем мире. Источником нестабильности станут внутриполитические противоречия в США и других странах, неопределенность в отношении укрепления доллара, бурное развитие технологий и такие глобальные проблемы, как массовая миграция, терроризм и изменение климата.

В этих условиях руководители компаний часто подвергают сомнениям любые прогнозы. Генеральный директор AMN Healthcare Services Сьюзан Салка говорит, что больше не обращает внимания на обещания американского правительства в области внутренней политики. Спрос на услуги в сфере здравоохранения сохранится независимо от того, станет ли новая администрация отменять законы, принятые при Бараке Обаме, считает она. По словам Салки, ее компания теперь стала гораздо быстрее принимать важные стратегические решения. За 1,5 года AMN расширила направление поиска кандидатов на руководящие должности и приобрела три рекрутинговые компании. К этому ее подтолкнули рассказы клиентов о том, что в их компаниях такие вакансии закрываются слишком долго.