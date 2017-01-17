Почти четверть работников в 2016 году получали серую зарплату, а 10% - черную, выяснил ВЦИОМ

«Когда государство повысило зарплатные налоги в 2012 г., я перестал платить белую зарплату», – рассказал «Ведомостям» владелец небольшой производственной компании. По его словам, еще никто из десятков приходящих к нему на собеседование людей не сказал, что получал официальную зарплату на предыдущем месте работы. Когда работодатели 50% платят вбелую, а 50% скрывают от налогов – это еще хороший вариант, большинство используют черные схемы, рассказывает он.

По словам управляющего партнера юридического бюро «Деловой фарватер» Романа Терехина, в кризис число работников, не желающих платить 13%-ный НДФЛ и фактически согласных на 13%-ную прибавку к жалованью путем перехода на конвертные схемы, выросло. Среди компаний опять выросла доля тех, кто путем серых схем пытается скрыть прибыль или уйти от уплаты страховых взносов, добавляет проректор РАНХиГС Александр Сафонов. Между тем, замечает он, в России далеко не самая большая нагрузка на фонд оплаты труда (ФОТ) в мире – 30% на этот год. В Китае, для сравнения, – почти 45%, а страховые взносы китайские компании должны делать в пять фондов, а не в три, как в России (пенсионный, медицинский и фонд социального страхования). В некоторых европейских странах нагрузка на ФОТ тоже значительно выше, чем в России, говорит Сафонов.