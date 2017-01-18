Как государство поддерживало малый бизнес в 2016 году

Законодатели, налоговые и надзорные ведомства, банки и госкорпорации наперегонки заявляют о поддержке малого бизнеса. Правительство поставило цель увеличить долю малого и среднего бизнеса в ВВП с нынешних 20 до 40%. За последние два года было принято множество поправок в законы, создана Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (МСП), снижены ставки по кредитам, введен трехлетний мораторий на проверки малого бизнеса. «Ведомости» выясняли, какие из этих мер считают полезными предприниматели и эксперты.

Давление вместо послабления

С 2015 г. для впервые регистрируемых индивидуальных предпринимателей (ИП) были введены двухлетние налоговые каникулы. Льготой могут воспользоваться занятые на производстве, в социальных услугах или науке. ИП, которые это сделали, – несколько сотен, но в стране их миллионы, подсчитал вице-президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев. Получить льготу непросто.

Так, создатель проекта Smiva по производству детских конструкторов Алена Вакар зарегистрировалась как ИП в мае 2015 г. Но льготу не получила, так как для нее требуется, чтобы 70% дохода ИП получал от основного вида деятельности. У Вакар эта доля была меньше: чтобы выжить, она консультировала торговые центры и рестораны по организации игровых зон. Каникулы предприниматели считают слишком короткими. По мнению гендиректора компании «Точка юга» (оказывает геоинформационные услуги) Анатолия Милюкова, для выхода на операционную окупаемость начинающему предпринимателю нужно 3–5 лет.