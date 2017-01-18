Карьера
Статья опубликована в № 4243 от 18.01.2017 под заголовком: Чем опасны молодые боссы

Чем опасны молодые начальники

Ученые проанализировали поведение 8000 работников 61 германской компании и пришли к интересным выводам
Молодость начальников может вредить эффективности компании
Молодость начальников может вредить эффективности компании
PIXABAY

Молодость начальника может негативно отражаться на эмоциональной атмосфере в коллективе и даже на эффективности компании, показало недавнее исследование, результаты которого были опубликованы в Journal of Organizational Behavior. Объектами исследования стали примерно 8000 работников 61 немецкой компании. Авторы работы выяснили, что сотрудники более старшего возраста, чем их начальник, испытывают больше негативных эмоций, таких как злость или страх, чем те, кто подчиняется старшим по возрасту. Косвенно это негативно влияет на эффективность компании в целом. Компании, где сотрудники испытывали больше негативных эмоций, отстают от других по ключевым финансовым показателям и производительности в среднем на 9%.

Подчинение начальнику моложе себя противоречит представлениям о длительной карьере и статусе, которые долгое время были приняты в обществе, объясняет соавтор исследования, профессор Университета Констанца Флориан Кунце. В результате работники начинают испытывать раздражение в отношении коллег и своей работы.

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