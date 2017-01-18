После назначения женщины директором выручка компании увеличивается

Женщины, сменившие мужчин на посту генерального директора, увеличивают выручку в пересчете на одного сотрудника примерно на 14% в тех компаниях, где женщины составляют не менее 20% от общего числа сотрудников, выяснили исследователи-экономисты из Италии и США. Кроме того, назначение женщины генеральным директором приводит к сокращению разрыва в зарплатах между мужчинами и женщинами и росту вознаграждения лучших сотрудников-женщин примерно на 10%, говорится в исследовании.

Немногие исследователи, оценивающие эффекты от назначения женщин на руководящие должности, обычно фокусируются на влиянии женщин – членов советов директоров на капитализацию. В новой работе профессора экономики Университета Северной Каролины Луки Флабби и трех его соавторов «Влияют ли женщины-руководители на гендерный состав сотрудников и эффективность компании?» исследуются показатели производительности труда, например выручка в пересчете на одного сотрудника.