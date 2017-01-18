Менеджмент
Статья опубликована в № 4243 от 18.01.2017 под заголовком: У женщин-директоров выручка выше

После назначения женщины директором выручка компании увеличивается

Таков вывод совместного американско-итальянского исследования
Немногие исследователи, оценивающие эффекты от назначения женщин на руководящие должности, обычно фокусируются на влиянии женщин – членов советов директоров на капитализацию
Немногие исследователи, оценивающие эффекты от назначения женщин на руководящие должности, обычно фокусируются на влиянии женщин – членов советов директоров на капитализацию
Е. Разумный / Ведомости

Женщины, сменившие мужчин на посту генерального директора, увеличивают выручку в пересчете на одного сотрудника примерно на 14% в тех компаниях, где женщины составляют не менее 20% от общего числа сотрудников, выяснили исследователи-экономисты из Италии и США. Кроме того, назначение женщины генеральным директором приводит к сокращению разрыва в зарплатах между мужчинами и женщинами и росту вознаграждения лучших сотрудников-женщин примерно на 10%, говорится в исследовании.

Немногие исследователи, оценивающие эффекты от назначения женщин на руководящие должности, обычно фокусируются на влиянии женщин – членов советов директоров на капитализацию. В новой работе профессора экономики Университета Северной Каролины Луки Флабби и трех его соавторов «Влияют ли женщины-руководители на гендерный состав сотрудников и эффективность компании?» исследуются показатели производительности труда, например выручка в пересчете на одного сотрудника.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике