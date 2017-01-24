Почему производителей бесят этичные покупатели?

Ребекка Уокер Речек и Дэниел Зейн из Колледжа бизнеса Фишера вместе с Джули Ирвин из Школы бизнеса Маккомбса провели серию экспериментов, в ходе которых спрашивали людей, какой информацией те интересуются при покупке джинсов. После этого участникам исследования сообщили, что из-за нехватки времени они могут получить сведения только о двух из четырех следующих параметров: цена, модель, цвет и эксплуатация детского труда при производстве. Затем людей, проигнорировавших последний параметр, попросили высказать мнение о тех, кто его выбрал. В результате участники, интересовавшиеся этической стороной вопроса, получили низкие оценки по шкалам «привлекательность» и «стиль» и высокие – по шкалам «чудаковатость» и «занудность».

Вопрос HBR: Почему люди пренебрежительно отзываются о покупателях, озабоченных вопросами этики? Разве мы не должны брать с них пример? Профессор Речек, защищайте свою идею!

Речек: Из предыдущих исследований нам уже известно, что большинство потребителей предпочитают не обращать внимания на нравственные принципы компаний при выборе продукции. Мы задались целью выяснить, что из этого следует. Если вы закрываете глаза на информацию об этических установках организации, а потом видите, что другие ­уделяют им пристальное внимание, что вы чувствуете? Если кто-то совершает правильный поступок, а вы отказываетесь его поддержать, что происходит? Мы заметили, что более нравственных людей обычно принижают, характеризуя их как скучных, странных и непривлекательных, – в общем, оценивают их сугубо негативно.

– То есть мы – ужасные создания, считающие всех порядочных ненормальными?