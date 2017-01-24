Карьера
Статья опубликована в № 4247 от 24.01.2017 под заголовком: Из кассиров в почтальоны

«Почта России» готова принять на работу уволенных сотрудников «Сбербанка»

Но это неосуществимо, считают эксперты
Сотрудники Сбербанка, которых сократят из-за цифровой трансформации банка, смогут устроиться в «Почту России», заявил гендиректор компании Дмитрий Страшнов
Сотрудники Сбербанка, которых сократят из-за цифровой трансформации банка, смогут устроиться в «Почту России», заявил гендиректор компании Дмитрий Страшнов
С. Портер / Ведомости

На Давосском форуме президент Сбербанка Герман Греф объявил, что из-за развития цифровых технологий к 2025 г. количество сотрудников банка может уменьшиться вдвое. Сейчас в Сбербанке работает около 300 000 человек, а число офисов составляет более 15 000 по всей стране. «Почта России» – сопоставимая по размерам компания: у нее 350 000 сотрудников и 42 000 отделений в разных регионах России. По словам Страшнова, его компании могут понадобиться квалифицированные кадры, прошедшие серьезную школу в крупнейшем финансовом институте страны.

Анатолий Назейкин, председатель профсоюза работников связи России, говорит, что почтовое ведомство переживает сейчас серьезные изменения: идет обновление отделений почтовой связи, строятся современные сортировочные центры по обработке корреспонденции, в 2016 г. начал работу «Почта банк». По его словам, в почтовых отделениях работает много сотрудников пенсионного и предпенсионного возраста, в ближайшие годы они уйдут на пенсию, а на освободившиеся рабочие места смогут претендовать сотрудники Сбербанка, потерявшие работу из-за сокращений. В пресс-службе «Почты России» уточняют, что сотрудники старшего возраста составляют сейчас 30% штата и компании нужны молодые специалисты. Чтобы их привлечь, она перестраивает систему подбора кадров. Бывшие сотрудники Сбербанка могут стать операторами и начальниками почтовых отделений.

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