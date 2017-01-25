Менеджмент
Статья опубликована в № 4248 от 25.01.2017 под заголовком: Секундомер для курильщика

Работодатели готовы удлинить рабочий день курильщикам, как предлагает Минздрав

Но внедрить это предложение будет накладно, а производительность труда не вырастет, выяснили «Ведомости»
Алексей Таранин

Минздрав России предложил работодателям увеличивать рабочий день курящим сотрудникам на время, потраченное на перекуры, это одна из мер антитабачной концепции на 2017–2020 гг. Документ должен вступить в силу до конца 2017 г., рассказал «Ведомостям» представитель Минздрава, а сейчас направлен на рассмотрение в профильные ведомства. Глава Минтруда Максим Топилин раскритиковал инициативу, заявив, что Минздраву стоит сосредоточиться на реформе ОМС, а не регулировать длину рабочего дня. Тем более что такое регулирование проводят сами работодатели. Одни вводят графики перекуров, другие поощряют отказ от вредной привычки (например, обменивают пачки сигарет на пакет с соком) или вовсе запрещают курить на работе.

Новое измерение

Антитабачный закон 2013 г. запретил курить на рабочих местах, однако 5% сотрудников продолжают курить тайком в офисе, 7% – в коридорах и на балконах, по данным исследования агентства OMI, опросившего 2682 работающего россиянина. Но большинство все-таки делает это в специально отведенных местах: 36% – в оборудованных курилках, 59% – на улице, в том числе на площадках для курения.

Минздрав предложил популистскую меру, но работодатели могут воспринять ее как сигнал сверху и начать закручивать гайки, а это будет дискриминация курильщиков, убеждена Татьяна Николаенко, юрист практики трудового права компании «Хренов и партнеры». Продолжительность рабочего дня – ключевой пункт трудового договора и удлинять его в одностороннем порядке незаконно, это чревато исками и жалобами в трудинспекцию от недовольных сотрудников, уточняет юрист.

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