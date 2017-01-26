Россия лидирует в мире по доле сотрудников-индивидуалистов – Kelly Services

Гендиректор компании Sapiens Consulting Святослав Бирюлин вспоминает, как консультировал по стратегии сеть ресторанов, авторитарный собственник которой привык придирчиво контролировать индивидуальные KPI руководящего персонала. Каждому из руководителей отделов (юридического, финансового, закупок, HR и др.) собственник расписывал на год вперед персональный план по KPI, но эти планы часто противоречили друг другу: так, перед директором по маркетингу и рекламе ставили задачу продвигать бренд ресторана, в то же время перед финансовым отделом – снижать расходы. При этом у сети не было четкой стратегии. Никто не понимал, что нужно изменить в работе с посетителями, в меню, в ценообразовании, так как отделы не взаимодействовали между собой. В результате сеть теряла клиентов, вспоминает Бирюлин.

Многие собственники российского бизнеса сознательно культивируют конкуренцию между сотрудниками, предполагая, что в результате эффективность компании вырастет, и тем самым способствуют индивидуалистическим настроениям, говорит операционный директор рекрутинговой компании Hays Елена Новикова. Для менеджеров управлять каждым сотрудником по отдельности всегда легче, чем руководить командой, поясняет она. Склонность россиян к индивидуализму подтверждает недавнее исследование рекрутингового агентства Kelly Services, в котором приняло участие 164 000 работников из 28 стран, включая 12 760 человек из России. Специалисты Kelly Services задавали респондентам вопрос, каким они видят идеальное рабочее место. Предлагалось несколько вариантов ответов: например, рабочее место с высокой степенью взаимодействия с коллегами (межфункциональные команды) или с индивидуальной ответственностью, работа в компании, в которой используется первоклассное производственное оборудование или в которой поощряются инновации и творчество. Оказалось, что россияне чаще, чем их иностранные коллеги, предпочитают индивидуальную работу с четко определенной зоной ответственности и как можно меньшим кругом коллег. Так отвечал почти каждый третий работник, опрошенный в России. По показателю индивидуализма у нас максимальный результат (наименьшими индивидуалистами в мире оказались португальцы). А вот работа в межфункциональных командах, которая предполагает сотрудничество и нахождение общего языка с коллегами, наиболее распространена в Италии (80% респондентов), Дании (70%), Норвегии (69%), Бельгии (68%) и Португалии (67%). Реже всего такую форму работы предпочитают в Польше (52%), Венгрии (44%) и Швеции (41%).

Боятся показать себя

Россияне трактуют проектную работу как возможность замаскировать в общих показателях скромный собственный результат либо присвоить успехи других, отсюда и стремление к индивидуализму, поясняет гендиректор Kelly Services в России и Польше Екатерина Горохова.