Зарплаты и занятость
Статья опубликована в № 4252 от 31.01.2017 под заголовком: Профсоюзы США теряют людей

Доля членов профсоюзов среди рабочих в США упала до исторического минимума

Но профсоюзные боссы надеются на поддержку нового президента
Сокращение доли членов профсоюзов происходит потому, что профсоюзы не способны добиваться успехов
Сокращение доли членов профсоюзов происходит потому, что профсоюзы не способны добиваться успехов
Zhao Hanrong / ZUMAPRESS / TASS

Доля американцев, являющихся членами профсоюзов, в 2016 г. упала до исторического минимума и в государственном, и в частном секторе, следует из данных министерства труда США.

Сокращение доли членов профсоюзов происходит потому, что профсоюзы не способны добиваться успехов, считает Рэнди Джонсон, старший вице-президент Торговой палаты. К тому же рабочие места синих воротничков на производстве постепенно замещаются местами в секторе услуг, а занимающие их сотрудники менее склонны вступать в профсоюзы. Профсоюзные лидеры надеются извлечь выгоду из политики новой администрации, направленной на поддержку промышленности США. Сохранение и создание рабочих мест в промышленности – один из ключевых приоритетов Трампа. После ноябрьских выборов о планах сохранить штат работников или нанять новых объявили такие компании, как United Technologies, Ford Motor и General Motors. Работники этих компаний по большей части объединены в профсоюзы, но рост занятости происходит и на предприятиях, где профсоюзов нет. В прошлом году промышленные предприятия создали 236 000 новых рабочих мест, а число членов профсоюзов в этом секторе сократилось на 74 000 человек, следует из данных министерства труда. Трамп дал зеленый свет двум проектам строительства трубопроводов и вновь обещал поддерживать инвестиции в инфраструктурные проекты, что может способствовать созданию новых рабочих мест в строительстве, представители профсоюзов приветствовали эти решения.

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