Доля членов профсоюзов среди рабочих в США упала до исторического минимума

Доля американцев, являющихся членами профсоюзов, в 2016 г. упала до исторического минимума и в государственном, и в частном секторе, следует из данных министерства труда США.

Сокращение доли членов профсоюзов происходит потому, что профсоюзы не способны добиваться успехов, считает Рэнди Джонсон, старший вице-президент Торговой палаты. К тому же рабочие места синих воротничков на производстве постепенно замещаются местами в секторе услуг, а занимающие их сотрудники менее склонны вступать в профсоюзы. Профсоюзные лидеры надеются извлечь выгоду из политики новой администрации, направленной на поддержку промышленности США. Сохранение и создание рабочих мест в промышленности – один из ключевых приоритетов Трампа. После ноябрьских выборов о планах сохранить штат работников или нанять новых объявили такие компании, как United Technologies, Ford Motor и General Motors. Работники этих компаний по большей части объединены в профсоюзы, но рост занятости происходит и на предприятиях, где профсоюзов нет. В прошлом году промышленные предприятия создали 236 000 новых рабочих мест, а число членов профсоюзов в этом секторе сократилось на 74 000 человек, следует из данных министерства труда. Трамп дал зеленый свет двум проектам строительства трубопроводов и вновь обещал поддерживать инвестиции в инфраструктурные проекты, что может способствовать созданию новых рабочих мест в строительстве, представители профсоюзов приветствовали эти решения.