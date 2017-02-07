Почему программы долгосрочного стимулирования иногда не работают

Александр Пеппер 27 лет работал в бухгалтерской фирме, помогая клиентам разрабатывать способы вознаграждения руководителей. С начала 1990-х в компенсационные пакеты включают долгосрочные опционные программы, чтобы уравнять интересы акционеров и менеджеров. Со временем Пеппер разочаровался в таком подходе. «Я начал понимать, что эти пакеты устраивают не всех, – вспоминает он, – и не выполняют возложенной на них функции». В начале 2000-х гг. он решил повысить свою квалификацию и получил степень доктора делового администрирования. Сегодня он преподает в Лондонской школе экономики и изучает системы оплаты труда, пытаясь понять, почему привязка к результатам деятельности не дает желаемого эффекта.

С 2013 г. Пеппер опубликовал четыре научные работы, основанные на глубинных интервью 756 руководителей из 40 стран. Он анализирует, что люди думают об элементах своих компенсационных пакетов и влияет ли оплата на производительность их труда. Хотя системы вознаграждения в разных странах существенно различаются, Пеппер заметил, что все топ-менеджеры оценивают их в целом одинаково. Он выявил четыре причины, по которым оплата по результатам оказывается не столь эффективной, как кажется.

Руководители боятся рисков

Что бы вы выбрали: гарантированно получить $41 250 или с вероятностью 50% – $90 000 в виде бонуса? Рациональнее рискнуть, ведь ожидаемая выгода составит $45 000, однако 63% топ-менеджеров предпочли синицу в руке. Отвечая на вопросы о поощрении опционами, они голосовали за более предсказуемые варианты. Люди, склонные к осторожности, не ценят рискованные предложения: вопреки экономическим выкладкам руководителей не привлекают те компоненты компенсационных пакетов, которые могут им и не достаться. Свою позицию они объясняли в том числе «исключительной сложностью» и даже «условностью» опционных планов. Пеппер пишет, что чем меньше люди ценят некую сущность, тем больше ее нужно, чтобы они сочли ее значимой, – соответственно, тем более раздутыми должны стать компенсационные программы.