Бизнес-образование
Статья опубликована в № 4258 от 08.02.2017 под заголовком: Начальники идут в кампусы

Гендиректоры стали проводить больше времени в кампусах

Директора Ford, Home Depot и Cargill лично приглашают выпускников на работу
Студенты бизнес-школ хотят знать больше об этике и ценностях потенциального работодателя
Студенты бизнес-школ хотят знать больше об этике и ценностях потенциального работодателя
Bebeto Matthews / AP

Технологические компании стали самым привлекательным местом работы для большинства выпускников колледжей университетов США. Фирмам из других отраслей приходится прилагать усилия, чтобы привлечь молодых специалистов, и их топ-менеджеры стали чаще приезжать в кампусы, чтобы лично пригласить студентов на работу.

В этом году компания Land O’Lakes планирует нанять на работу 80 выпускников университетов и бизнес-школ. Гендиректор Land O’Lakes Крис Полицинский считает отсутствие у студентов интереса к работе в пищевых и сельскохозяйственных компаниях чисто маркетинговым просчетом. Он посещает кампусы университетов один-два раза в месяц, участвует в обсуждении кейсов и ведет непринужденные беседы с небольшими группами студентов. «Когда я начинал карьеру, в компаниях была строгая иерархия. Своего генерального директора я видел раз в год, когда он выступал с очередным посланием к компании», – вспоминает Полицинский. Теперь же молодые специалисты ждут регулярного личного общения с руководителями. Согласно одному из рейтингов Forbes, Cargill является крупнейшей частной компанией в США, но ее гендиректор Дэвид Макленнан признает, что ее название известно не всем, особенно сейчас, когда самыми привлекательными работодателями стали технологические компании. Макленнан проводил собеседования со студентами программ MBA и встречался за ланчем с кандидатами, получившими предложения о работе. Он появлялся в офисе по выходным во время мероприятий для новых сотрудников.

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