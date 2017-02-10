Как недоучившийся искусствовед зарабатывает на бургерах с кактусами

Он начал с торговли фастфудом с прицепа, а сейчас владеет сетью из семи бургерных

Недоучившийся студент факультета истории искусств РГГУ Игорь Подстрешный начинал менеджером по продажам в онлайн-магазине одежды и обуви, откуда перешел на работу в «Воккер» маркетологом. Весной 2014 г. «Воккеру» понадобился фургон для торговли уличной едой (фудтрак), и Подстрешный предложил купить в Германии за 500 евро прицеп 1971 года выпуска, найденный на сайте подержанных автомобилей. Предложение руководство «Воккера» не приняло. Подстрешный уволился из «Воккера», чтобы реализовать идею на свой страх и риск.

Он решил торговать с прицепа малоизвестными в Москве греческими гиросами: лепешками, в которые заворачивают жаренное на гриле маринованное куриное мясо, картошку фри, зелень, огурцы, помидоры, йогуртовый соус и горчицу. Партнером стал приятель Денис Сарвин, вложили в дело по 200 000 руб., Подстрешный даже продал подержанный Daewoo Matiz.

В апреле 2014 г. партнеры зарегистрировали ООО и отправились за прицепом в Бремен. Денег хватило, чтобы купить прицеп, оплатить его доставку в Москву и оборудовать для продажи гиросов. Ремонтировали прицеп большей частью своими руками. В одном из московских ресторанов за 50 000 руб. в месяц арендовали на ночь кухню для приготовления гиросов и договорились там же о поставке куриных полуфабрикатов. Замороженные лепешки заказывали в Анапе у пекаря-грека.